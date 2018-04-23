В Луцке тысячи верующих прошли крестным ходом с иконой с Афона

В день святых равноапостольных Жен Мироносиц, 22 апреля, по улицам Луцка прошел крестный ход с иконой в честь этих святых.

Икона святых равноапостольных Жен Мироносиц была привезена в Луцк со Святой Горы Афон, и теперь она постоянно будет пребывать в областном центре.

В крестном ходе, который возглавил епископ Волынский и Луцкий Нафанаил, приняли участие священнослужители и тысячи верующих Украинской Православной Церкви.

Крестный ход с афонской иконой прошел расстояние около шести километров, и святыня была торжественно пронесена от Свято-Покровского храма в Старом городе Луцка до временного помещения Кафедрального собора Всех Святых Земли Волынской.

Весь путь во время крестного хода духовенство и верующие молились и пели пасхальные богослужебные песнопения, а у памятного стенда Героев Небесной Сотни была совершена заупокойная молитва по погибшим.

Эта икона стала подарком для всех православных христианок Луцка к празднику Жен Мироносиц, и каждый имел возможность обратиться с молитвами к святым перед иконой.

Икона Жен Мироносиц отныне постоянно будет перебывать в храме Всех Святых Земли Волынской и станет особенным символом для Православного сестричества в честь святых Жен Мироносиц, которое действует при Кафедральном Соборе.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".