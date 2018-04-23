20 фактов о преподобном Ниле Сорском, который принес традицию скитской жизни с Афона на Русь

Православные христиане 20 апреля отмечают день памяти преподобного Нила Сорского. Мы собрали 20 фактов об этом удивительном святом, основателе скитской жизни на Руси.

1. Николай Майков, в будущем - преподобный Нил родился в 1433 году. О том, откуда он был родом – не сохранилось сведений. Судя по связи святого с важными лицами того времени и по образованию, историки предполагают, что он принадлежал к боярскому роду.

2. Святой Нил называет себя «невеждой» и «поселянином». «Невеждой» - по своему смирению, а «поселянином» – потому, что жил среди селян.

3. Он принял монашество в обители преподобного Кирилла Белозерского. Здесь он стал духовным учеником старца Паисия Ярославова, который потом был игуменом Сергиевой Свято-Троицкой лавры.

4. Святой совершил паломничество по святым местам Востока и долгое время жил на Афоне. На Святой Горе он изучил правила пустынного уединения, безмолвия и молитвы.

5. Авторы жития преподобного проводят такую параллель: «если преподобного Антония Печерского мы называем первоначальником иночества на Руси, то преподобного Нила Сорского по всей справедливости можно назвать первенцем скитского подвижничества».

6. Любимым занятием святого было изучение Святого Писания, жития и учения святых отцов.

7. Полюбив на Святой Горе скитский образ жизни, по возвращении в Белозерский монастырь, святой Нил не хотел жить в нем, а поселился в15 верстах от обители, возле реки Сорка.

8. Здесь святой воздвиг крест, построил часовню и келью, и выкопал колодец. Затем к нему стали приходить ученики, тогда была сооружена церковь.

9. Основанная обитель жила по уставу Святой Горы, по особым отшельническим правилам. Так образовался первый русский скит. Место, на котором располагался скит, было дико, мрачно, пустынно. Местность была болотистой, даже речка больше походила на болото.

10. Преподобный Нил был участником Собора в 1491 году, где была осуждена так называемая «ересь жидовствующих».

11. На Соборе 1508 года, где речь шла о монастырских имуществах, святой показал, до какой степени отложил он все мирские пристрастия. Святой Нил выступал за то, чтобы не было сел у монастырей и монахи кормились рукоделием. Преподобный Иосиф Волоколамский выступал против такого мнения.

12. Преподобный Нил умер 20 апреля (по новому стилю) 1508 года. Его мощи хранятся в основанной им пустыне.

13. В своем предсмертном завещании преподобный заповедал ученикам бросить его тело в пустыне, для расправы зверям. Однако его похоронили возле храма в честь Сретения Господня.

14. Сохранились послания написанные святым.

15. Главный его труд - 11 глав «Устава скитской жизни».

16. Судя по количеству цитат, наибольшее влияние на Нила оказали Григорий Синаит и Симеон Новый Богослов, Иоанн Лествичник, Исаак Сирин, Иоанн Кассиан Римлянин, Нил Синайский, Василий Великий.

17. Большое внимание преподобный уделяет «умной», или «сердечной», молитве, цитируя при этом Григория Синаита и Симеона Нового Богослова.

18. На пожертвования над гробом святого была построена деревянная церковь Иоанна Предтечи.

19. Был составлен канон преподобному, который упоминается в описи монастырских книг 1682 года.

20. Канонизация святого произошла не позднее второй половины XVII века.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".