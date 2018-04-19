Известный греческий митрополит презентовал в Киеве украинский перевод книги о Святой Горе

Известный архиерей Элладской Православной Церкви митрополит Месогейский и Лавреотикийский Николай (Хаджиниколау) презентовал в Киево-Печерской лавре украинский перевод своей книги «Афон – наивысшая точка Земли».

Как сообщает "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон", книга является размышлениями автора, путешествующего по Святой Горе, и рассказывает читателям о мистической, скрытой от посторонних глаз жизни афонских монахов.

«Эта книга была написана об особом благословенном месте, в котором можно почувствовать всю полноту Православия. Везде, как в славянском, так и в греческом мире, присутствует особое преувеличенное желание поиска каких-то чудес Святой Горы. Но меня никогда не интересовали эти вопросы - весь смысл и значение Афона не в этом. Правда в том, что в этом месте живут и присутствуют души, которые отдают все Богу и взамен получают особой силы Благодать», - рассказал митрополит Николай.

Сам автор книги - ученый-астрофизик, медик и биоинженер по образованию, которое получил в Гарвардском университете и Массачусетском технологическом институте (США). До принятия священного сана долгое время работал научным сотрудником и исследователем при Сердечно-сосудистой лаборатории Ново-Английской Больницы Диаконис, а также сотрудником Национальной администрации аэронавтики и космоса США (NASA) и компании Артура Д. Литтла, занимался разработкой технологий космической медицины с применением новейших достижений механики и передовых технологий до человеческого организма.

Поворотной точкой жизни владыки и стало путешествие на Афон, где он позже принял монашество, а впоследствии – и сан.

«Бог удостоил меня работать в одних из самых лучших исследовательских центрах мира, дал мне возможность заняться исследованиями в разных направлениях и с профессорами, которые были удостоены Нобелевской премии. Я видел, что они могли решить самые сложные задачи, но не могли решить проблемы в их личной жизни. Тогда я начал сравнивал их с людьми, с которыми познакомился на Афоне», - делится своим духовным опытом митрополит Месогейский и Лавреотикийский.

На Святой Горе владыка Николай познакомился с известными афонскими старцами - преподобным Паисием Святогорцем, Ефремом Катунакским и Герасимом Микраяннанитом, о которых также рассказывает в своей книге.

Украинский перевод книги митрополита Николая издан в издательстве "Дух и литера". Перевод с греческого осуществлен директором Благотворительного фонда "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" Андреем Усом.

«Для издательства «Дух и литера» большая радость и честь издать такого автора, чествовать его сегодня в Киеве. Хотелось бы отметить, что переводчик этой книги Адрей Ус много поработал над ней - она вышла с фотографиями, с лицами тех людей, с которыми общался владыка Николай. И именно Андрей Ус смог донести до украинского читателя мед этой книги», - сказал директор издательства «Дух и литера» Константин Сигов.

Сам переводчик книги отметил, что, работая над произведением, стремился передать красоту слова, которыми митрополит Николай описывает Святую Гору.

«Я могу сказать, что эта книга - лучшее произведение об Афоне, которое я вообще читал. И для меня лично - большая радость, что конечным результатом моей работы над книгой стал приезд владыки Николая в Украину, - рассказывает Андрей Ус. - Владыка говорит, что вышел удачный перевод, но мне в работе помогло именно то, что, проходя обучение в Греции, я ездил в митрополию, где служил владыка и слушал его проповеди. И первое, что меня побудило к переводу - вербальным способом описать красоту святости, красоту подвига, которую мы видим в книге владыки Николая».

Митрополит Месогейский и Лавреотикийский Николай поблагодарил издательство и БФ "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" за возможность познакомиться с украинскими читателями, которые благодаря украинскому переводу смогут прочесть о духовной красоте Святой Горы.

«Я написал эту книгу не для того чтобы описать Афон. Эта книга была написана для тех, кто возьмет ее в руки, чтобы полюбить Афон и пребывать в Боге», - сказал митрополит Николай.