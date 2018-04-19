В Луцк со Святой Горы прибудет икона святых Жен-мироносиц
10:50, 19 апреля 2018Афон
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По благословению епископа Нафанаила, 21 апреля в 07.30 в луцкий Свято-Покровский храм УПЦ прибудет икона святых Жен-мироносиц со Святой Горы Афон.
В этот же день в церкви будет совершена Божественная литургия, по завершению которой перед афонским образом совершат молебен.
В воскресенье, 22 апреля в 15.00 с иконой святых Жен-мироносиц состоится крестный ход, который начнется от Свято-Покровского храма и проследует в храм Всех Святых Земли Волынской.
*** Третье воскресенье после Пасхи - день святых Жен-мироносиц, считается православным женским днем. По материалам Волынской епархии УПЦ.
"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".
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