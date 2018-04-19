В Луцк со Святой Горы прибудет икона святых Жен-мироносиц

По благословению епископа Нафанаила, 21 апреля в 07.30 в луцкий Свято-Покровский храм УПЦ прибудет икона святых Жен-мироносиц со Святой Горы Афон.

В этот же день в церкви будет совершена Божественная литургия, по завершению которой перед афонским образом совершат молебен.

В воскресенье, 22 апреля в 15.00 с иконой святых Жен-мироносиц состоится крестный ход, который начнется от Свято-Покровского храма и проследует в храм Всех Святых Земли Волынской.

*** Третье воскресенье после Пасхи - день святых Жен-мироносиц, считается православным женским днем. По материалам Волынской епархии УПЦ.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".