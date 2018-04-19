Проводник к Богу: греческий митрополит презентовал в Киеве украинский перевод книги «Афон – наивысшая точка Земли»

Известный архиерей Элладской Православной Церкви, митрополит Месогейский и Лавреотикийский Николай (Хаджиниколау) 18 апреля в Киево-Печерской лавре презентовал украинский перевод своей книги «Афон – наивысшая точка Земли».

На встрече с греческим митрополитом побывал проект «УНИАН-Религии». Владыка Николай рассказал о том, как Святая Гора стала для него проводником к Богу, почему путь перспективного ученого променял на монашескую келию, и каким удивительным образом за несколько дней написал книгу, которой восхищаются тысячи читателей по всему миру.

Украинский перевод книги митрополита Николая издан в издательстве "Дух и литера". Перевод с греческого осуществлен директором БФ "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" Андреем Усом, который также представил широкому кругу читателей перевод книги преподобного Порфирия Кавсокаливита «Христос - это все!».

НА АФОНЕ СВЯТОСТЬ ИМЕЕТ ИНОЕ СОДЕРЖАНИЕ…

«Эта книга была написана об особом благословенном месте, в котором можно почувствовать всю полноту Православия. Везде, как в славянском, так и в греческом мире, присутствует особое преувеличенное желание поиска каких-то чудес Святой Горы. Но меня никогда не интересовали эти вопросы - весь смысл и значение Афона не в этом.

Правда в том, что в этом месте живут и присутствуют души, которые отдают все Богу и взамен получают особой силы Благодать. Мне кажется, что святость там имеет иное содержание, не нравственно-моральное, а - особое общение с Богом», - рассказал митрополит.

Книга «Афон – наивысшая точка Земли» - о благодати Святой Горы, которую дает человеку почувствовать Господь. Сам автор книги, ученый-астрофизик, медик и биоинженер по образованию, который учился в Гарварде, почувствовал афонскую благодать далеко не сразу. Об удивительной истории перевоплощения ученого в монаха-аскета, который за небесными телами и кометами видит в Небе Бога, рассказал митрополит Месогейский и Лавреотикийский и украинским читателям.

«Я родился и вырос в Салониках - в городе, который находится поблизости от Афона, вырос в христианской семье, но меня не наполняло все то, что я знал в то время о Церкви. На Афон я попал в 1971 году впервые. Тогда я поехал просто, чтобы посмотреть на Святую Гору - по зову своего сердца. Первым моим впечатлением об Афоне была красота окружающей среды и чувство тишины, естественности от молитвы и свершения отцами Божественной литургии», - рассказал митрополит.

УЧЕНЫЕ РЕШАЮТ СЛОЖНЫЕ ЗАДАЧИ, НО НЕ МОГУТ РЕШИТЬ СВОИХ ПРОБЛЕМ

По словам владыки, в свои первые поездки на Афон он больше присматривался и изучал Святую Гору, чувство же наполненности Афоном его сердца пришло гораздо позже.

«В 1976 году я снова поехал на месяц в афонский монастырь Симонопетра, в котором читал квантовую физику и механику для того, чтобы поступить в университет. После Бог дал мне возможность уехать в Америку для того, чтобы осуществить свое аспирантское учение. И тот посыл, с которым жили люди в Америке, вызывал во мне внутренний диалог. Мне казалась очень простой их жизнь без духа и без смысла. Для того, чтобы как-то успокоить себя, вернулись в мою память воспоминания об Афоне и моей семье. Тогда, чтобы утолить свою духовную жажду, я начал читать святоотеческую литературу и аскетические труды», - вспоминает владыка Николай.

Именно увлечение духовной литературой привело к тому, что будущий митрополит заинтересовался Афоном и жизнью аскетов. Со временем ученого перестала интересовать даже наука, и он принял решение стать монахом.

«В то время я был привязан к серьёзным исследованиям, и мне пришлось остаться в Америке еще на три с половиной года. Бог удостоил меня работать в одних из самых лучших исследовательских центров мира, дал мне возможность заняться исследованиями в разных направлениях и с профессорами, которые были удостоены Нобелевской премии. Я видел, что они могли решить самые сложные задачи, но не могли решить проблемы в их личной жизни. Тогда я начал сравнивал их с людьми, с которыми познакомился на Афоне», - делится своим духовным опытом митрополит Месогейский и Лавреотикийский.

«В аскетизме, без сна и пищи, Господь дает особую любовь к нему»

Со временем Афон все больше притягивал ученого, и он старался как можно чаще бывать на Святой Горе.

«Я почти каждый год приезжал на Святую Гору и пешком проходил так называемую афонскую пустыню. Мне казался очень живым Бог, который там был, и это ощущение было невозможно описать. Я влюбился в эти камни, скалы, терния и, конечно же, в людей, которые населяли это место. В конечном итоге, я прибыл на Афон с мыслью никогда его не покидать», - рассказал митрополит.

На Святой Горе владыка Николай познакомился с известными афонскими старцами - преподобным Паисием Святогорцем, Ефремом Катунакским и Герасимом Микраяннанитом, и однажды принял решение и сам жить аскетической жизнью.

«Я решил не спать полноценным сном и не вкушать никакой пищи, кроме того, что я бы находил вне келий монастыря: какую-нибудь траву, орехи или то, что можно было бы добыть самому. Я приходил в монастырь только в субботу после обеда и только там один раз в неделю вкушал готовую пищу. Я конечно же не ходил в монастырь для того, чтобы поесть, а для того, чтобы участвовать в Божественной Литургии. Могу вас заверить, что для меня это было очень благословенным временем. И Господь давал мне особую любовь к Богу, как и я его воспринимал в тот момент», - рассказал владыка Николай.

«У меня была ручка и желание записать все то, что я чувствую…»

Книга «Афон – самая высокая точка Земли» была написана всего за несколько дней – видимо, так легко человек может писать только тогда, когда ему шепчут ангелы.

«Это были последние дни Шестой Недели великой Семидесятницы, после которой я должен был обратно вернуться в скит для Страстной недели и для Пасхи. И в тот момент ко мне пришло желание записать все то, что я чувствовал и переживал на Афоне, и все то, что я о нем помню. У меня была ручка, и мне нужно было найти бумагу, и я не думал, что смогу ее найти. Но в какой-то момент в одном из ящиков я нашёл несколько листов, которые оставил садовник», - вспоминает владыка Николай.

Имея ручку, бумагу и огромное желание передать свое благоговение перед Святой Горой, монах начал записывать все свои впечатления и переживания на восьми страницах очень мелким почерком, чтобы на них вместить все свои мысли. А уже через год, когда опять поехал на Афон, в первые четыре дня он записал свои новые впечатления и переживания от Святой Горы.

«Через некоторое время на одной из встреч, которые проходили в монастыре Симонопетра, представитель одного из самых больших издательских домов в Афинах попросил меня, чтобы я дал ему какою-нибудь книгу исследовательского характера для издания. Я ответил, что дам ему то, что было написано на Афоне, поскольку никакой другой написанной книги у меня нет. Он взял ее и решил издать», - рассказал владыка Николай.

СТАТЬ СВЯТЫМ – ЗНАЧИТ НАСЫТИТЬСЯ ПРИСУТСТВИЕ БОГА

Первое издание книги митрополита на греческом языке вышло в 2000-м году. По словам владыки, с того момента он больше не перечитывал книгу и даже забыл, о чем в ней было написано – поскольку писал ее не разумом, а сердцем.

«В этой книге были описаны не сами мои впечатления об Афоне, а моя уверенность в том, что именно в этом благословенном месте присутствует каким-то живым образом сам Бог. Мне в голову постоянно приходил тропарь, обращенный к Афону: «Радуйся, Святая Гора, по которой ходит Бог!», - говорит митрополит.

Владыка Николай поблагодарил издателей за возможность познакомиться с украинскими читателями, и главное - за то, что благодаря украинскому переводу еще многие люди смогут прочесть о Святой Горе и искренне полюбить Афон.

«Я не стесняюсь говорить о том, что причина перемен в моей жизни - это мое желание стать святым, а не ученным. Не в том смысле святым, чтобы мне писали иконы и составляли молитвы. Но мне хотелось, чтобы перед тем, как навсегда закрыть глаза, насытиться присутствием Бога. И данное назначение имеет Святая Гора Афон. Я написал эту книгу не для того чтобы описать Афон. Эта книга была написана для тех, кто возьмет ее в руки, чтобы полюбить Афон и пребывать в Боге», - сказал митрополит Николай.

Юлия Витман, Дарина Чугаевская, «УНИАН-Религии».