Настоятели монастырей Святой Горы Афон посетили город София в Болгарии

Благочинный архимандрит Алексий, настоятель Афонского монастыря Ксенофонт и благочинный архимандрит Гавриил, настоятель монастыря Пантократор на Афоне, вместе с монахинями и послушницами монастыря Святого Иоанна Крестителя, посетили город София.

Как сообщается на сайте Болгарской Православной Церкви, гости со Святой Горы Афон с духовенством Болгарии поделились духовными мыслями, обменялись поздравлениями с Воскресением Христовым. Кроме того, духовенство обсудило братские отношениях Греции и Болгарии, а также отношения между Афоном и Болгарией.

Духовенство Горы Афон посетило храм святого Александра Невского. Паломничество гостей из Греции продолжалось в русском храме святого Николая Чудотворца, где их встречал архимандрит Вассиан, представитель Патриарха в Софии. Он познакомил всех с историей храма и пригласил гостей поклониться могиле святого Серафима Соболева.

Источник

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".