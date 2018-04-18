Настоятели монастырей Святой Горы Афон посетили город София в Болгарии
10:52, 18 апреля 2018Афон
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Благочинный архимандрит Алексий, настоятель Афонского монастыря Ксенофонт и благочинный архимандрит Гавриил, настоятель монастыря Пантократор на Афоне, вместе с монахинями и послушницами монастыря Святого Иоанна Крестителя, посетили город София.
Как сообщается на сайте Болгарской Православной Церкви, гости со Святой Горы Афон с духовенством Болгарии поделились духовными мыслями, обменялись поздравлениями с Воскресением Христовым. Кроме того, духовенство обсудило братские отношениях Греции и Болгарии, а также отношения между Афоном и Болгарией.
Духовенство Горы Афон посетило храм святого Александра Невского. Паломничество гостей из Греции продолжалось в русском храме святого Николая Чудотворца, где их встречал архимандрит Вассиан, представитель Патриарха в Софии. Он познакомил всех с историей храма и пригласил гостей поклониться могиле святого Серафима Соболева.
"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".
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