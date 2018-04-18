Афонский священномученик Никита славянин, который пожелал положить жизнь за Христа

Православные христиане 17 апреля почтили память священномученика Никиты славянина.

Священномученик Никита славянин жил на рубеже XVIII—XIX веков. Он родился на территории современной южной Албании и северо-западной части Греции в христианской семье, которая притворно приняла ислам, чтобы избежать насилия со стороны турок.

Исполненный любви ко Христу, святой Никита покинул свою родину и удалился на Святую Гору Афон. Затем он постригся в монахи в скиту Святой Анны, а после принял священный сан в монастыре Святого Пантелеймона. Все время пребывания в монастыре Никиту не оставляла мысль отдать свою жизнь за Христа.

По истечении времени он отправился в область Серр и Драмы, повсюду проповедуя, что религия Магомета есть заблуждение и только Христова вера ведет к жизни вечной.

Священноинок Никита, по прибытии в Серрес в Великий понедельник 30 марта 1808 года, пришел на подворье монастыря Илиокалеос и стал на паперти церковной. По окончании службы ее настоятель велел служащим дать пришедшему келью для отдыха и предложил трапезу. По отказе блаженного от ужина отправились все на отдых.

В полуночное время проигумен обходил, по обычаю своему, подворье и увидел при лунном свете преподобного Никиту. Когда оба присели, Никита исповедал проигумену помыслы свои и открыл сокровенное. По окончании исповеди обходивший возвратился в свою келью, оставив блаженного на паперти. Утром, на часах пред литургией преждеосвященных даров, преподобный попросил служащего дозволить ему вперед приобщиться Пречистых Таин, объясняя, что нужно ему поспешить.

После причастия он просил отслужить о нем молебен и хотел дать денег, но проигумен, отказываясь от вознаграждения. После этого Никита, пришел к мечети, находящейся вне города, которая называется Святая София, а по-турецки мечеть Ахмат-паши, подойдя к хромому преподобный, сделав обычное приветствие, сел возле него и спросил: отчего он хромает и почему не старается быть уврачеванным. И дал наставление веровать в Иисуса Христа, Единого Истинного Бога, и пообещал, что после крещения в христианскую веру хромой получит здоровье.

Хромой, ничего не отвечая, поспешно удалился к учителю своему и рассказал о случившемся. После чего учитель предал преподобного начальнику города с доносом о том, что он говорил против веры их. После чего преподобный был брошен в темницу. На следующий день пригласил всех знатных и образованных ревнителей Ислама, которым преподобный Никита начал говорить о священном писании, о Боге, как веровать в Него.

Когда священномученик закончил свой рассказ, ему бросили в темницу, в которой он оставался до Великой субботы. От начала и до конца заключения священномученик Никита вытерпел жестокие мучения. В один вечер темничный страж принес зажженную сальную свечу и долго держал у ноздрей Никиты. Ожоги были видны по всему лицу. Преподобному на голову надевали железный венец, вонзали иглы под ногти пальцев, вешали за ноги вниз головой, опаляли тело. Это все мученик претерпел великодушно.

В вечер Великой субботы, около двух часов от заката солнца, священномученик Никита был приговорен к смерти чрез повешение. Итак, вывели его из темницы и с биением и заушениями привели в часть города, называемую Черях-базар, и там он был повешен.

Тело священномученика оставалось на виселице три дня до вторника святой Пасхи, без изменения лица его и всего тела, и в следующие дни обращено было лицом к востоку. Вешавшие взяли всю его одежду, оставив его совсем нагим, но на другой день прикрыли рогожей, возможно по просьбе некоторых христиан. На третий день Пасхи утром из язвы на большом пальце правой ноги начала течь кровь и текла весь день, многие из христиан, по благоговению, собирали мученическую кровь вместе с землей. В тот же день дано было христианам позволение снять Никиту и предать погребению.

Погребли страдальца позади церкви святителя Николая, возле городского приюта для странников, на особом месте. Скончался священномученик 4 апреля 1808 года.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".