В Мукачево доставлена 21 копия чудотворных образов Богородицы с Афона
23:10, 16 апреля 2018Афон
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Во время пребывания святынь в соборах у образов постоянную совершаются богослужения / m-church.org.ua
В воскресенье, 15 апреля, 21 точная копия афонских чудотворных икон Богородицы была доставлена в Мукачевский кафедральный собор УПЦ в честь иконы Божией Матери "Почаевская".
Святыни уже побывали в Ужгороде, в Крестовоздвиженском кафедральном соборе УПЦ. Перед ними помолились православные верующие 9-10 апреля.
Во время пребывания святынь в соборах у образов постоянную совершаются богослужения.
По материалам Мукачевской епархии Украинской Православной Церкви.
"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".
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