В Мукачево доставлена 21 копия чудотворных образов Богородицы с Афона

В воскресенье, 15 апреля, 21 точная копия афонских чудотворных икон Богородицы была доставлена в Мукачевский кафедральный собор УПЦ в честь иконы Божией Матери "Почаевская".

Святыни уже побывали в Ужгороде, в Крестовоздвиженском кафедральном соборе УПЦ. Перед ними помолились православные верующие 9-10 апреля.

Во время пребывания святынь в соборах у образов постоянную совершаются богослужения.

По материалам Мукачевской епархии Украинской Православной Церкви.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".