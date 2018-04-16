В Мукачево доставлена 21 копия чудотворных образов Богородицы с Афона

23:10, 16 апреля 2018
Афон
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/ m-church.org.ua

Святыни уже побывали в Ужгороде, в Крестовоздвиженском кафедральном соборе УПЦ. Перед ними помолились православные верующие 9-10 апреля.

Во время пребывания святынь в соборах у образов постоянную совершаются богослужения.

По материалам Мукачевской епархии Украинской Православной Церкви.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".

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