Афон: дорога в Скит Малой Анны (фото)

Бас Кампс (Bas Kamps) описал свои прогулки по лесам Святой Горы Афон и поделился фотографиями.

«Эта фотография объединяет море и небо в бесконечном горизонте. Этот район называется Скит Малая Анна. Рядом друг с другом несколько келий. Здания расположены на сгибах в горах и достаточно скрыты от моря. Здесь мы видим, как используют возобновляемую энергию солнца монахи», - заметил паломник.

Он также заметил на своем пути дикий цветок.

«Здесь очень круто. Террасный способ строительства делает дома доступными и позволяет выращивать овощи. Еще одна келия на краю. На заднем плане мы видим знаменитый монастырь Симонопетра. Ворона летит, по крайней мере, на расстоянии 8 километров. Очень яркий дикий цветок Euphorbia dendroides (tree spurge), который растет только на защищенных и солнечных склонах горных холмов. Ядовитое растение, но его сок используется для лечения проблем с кожей с древних времен, и вызывает рвоту. Грубая дорога в монастырь Святого Павла оставляет зигзагообразные шрамы на всем Афоне», - написал он.

По дороге они встретили мужчину, который вел мулов.

«Паломник Жак сделал увлекательное фото четырех мулов, наслаждающихся свободой, без каких-либо нагрузок. Темно-синее небо контрастирует с солнечными пятнами и придает изображениям угрожающую атмосферу. Дорога ведет от небольшого храма в пещере. Прямо за поворотом путь продолжается, и ведет к разбросанным жилищам Скита Малой Анны, где мы будем в следующий раз», - рассказал Бас Кампс.

По материалам athosweblog.com.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".