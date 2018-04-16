Флора Святой Горы: дерево клубники (фото)

Один из авторов англоязычного блога athosweblog.com рассказал об удивительном растении, которое он увидел на Афоне.

«Время от времени, идя на Гору Афон, рядом с дорогой появляется клубничное дерево. Здесь слева, вдалеке Симонопетра. Дерево клубники или Арбутус Unedo широко распространено в Средиземноморском регионе. Латинское название было дано Карлом Линнеем в 1753 году. Этот ботанический образ от Флоры Граке, книги с рисунками Фердинанда Бауэра. Просмотрите объем этой прекрасной работы, сделанной в 1823 году. Каждый раз, когда я натыкаюсь на это дерево, идя по тропам Афона, я ошеломлен интенсивным красным цветом коры этого дерева», - отметил блогер.

На заднем плане фото, как пояснил Герман Вугд, монастырь Ватопед.

«Это дерево вечнозеленое, с листьями даже зимой. Летом также хорошо видна красная кора. Но почему это называется клубничным деревом? Плод выглядит как клубника, он сладок, когда он краснеет и похож на рис. Красная ягода используется в основном для варенья, мармеладов, йогурта и алкогольных напитков. Многие регионы Албании готовят традиционную ракию из плодов земляничного дерева. Арбутус Unedo, несомненно, является моим любимым деревом Афона», - рассказал паломник.