Записки паломников: забытая телефонная будка на Афоне и встреча на скалистом спуске

Авторы англоязычного блога athosweblog.com делятся впечатлениями о пребывании на Святой Горе и публикуют фото.

«Это длинный и очень крутой скалистый спуск от Ставроса (креста – ред.) до Катунакии. […] Деревьев мало на этом южном краю Святой Горы из-за засушливого климата. Единственная встреча была на ровной местности с человеком, который вел небольшой караван мулов, загруженных небольшими бревнами, больше похожими на веточки. Он шел молча и только коротко кивнул нам в знак приветствия. Когда наконец-то открылся вид, мы увидели Даниила с полуостровом Ситония на заднем плане», - написал паломник.

Мужчина также рассказал об особенностях телефонной связи.

«Наконец, когда мы спустились на 200 метров, то достигли перекрестка. Слева дорога ведет к Катунакии, а справа путь идет к Скиту Святой Анны. Вблизи этого перекрестка мы нашли одну из самых своеобразных телефонных будок на Афоне. Мы не использовали его. Мы задавались вопросом, сколько паломников или монахов когда-либо использовали бы этот телефон. Возможно, он просто забыт греческой телефонной компанией (ΟργανισμόςΤηλεπικοινωνιώνΕλλάδοςΑ.Ε.). В любом случае, он выглядит забытым», - написал Бас Кампс.

По материалам athosweblog.com.