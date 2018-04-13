Митрополит Месогейский и Лавреотикийский Николай вновь посетит Украину и презентует украинский перевод книги «Афон – самая высокая точка Земли»

В Киеве 18-19 апреля будет находиться известный архиерей Элладской Православной Церкви митрополит Месогейский и Лавреотикийський Николай (Хаджиниколау).

Как сообщили "УНИАН-Религии" в отделе ОВЦС УПЦ, владыка Николай - ученый-астрофизик, медик и биоинженер по образованию, которое получил в Гарвардском университете и Массачусетском технологическом институте (США). До принятия священного сана долгое время работал научным сотрудником и исследователем при Сердечно-сосудистой лаборатории Ново-Английской Больнице Диаконис, а также сотрудником Национальной администрации аэронавтики и космоса США (NASA) и компании Артура Д. Литтла, занимался разработкой технологий космической медицины с применением новейших достижений механики и передовых технологий до человеческого организма. Поворотной точкой жизни владыки и апофеозом его духовных поисков стало путешествие на Афон, где он позже принял монашество, а впоследствии – и священный сан.

18 апреля в 18.00 в 45-м корпусе Киево-Печерской лавры состоится презентация украинского перевода книги митрополита Николая «Афон – самая высокая точка Земли». Перевод сделан директором Благотворительного фонда "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" Андреем Усом.

Во время презентации владыка расскажет о личном опыте и впечатлениях от посещения Святой Горы Афон во время обучения его в Салоникийском университете, о знакомство и общение с выдающимися старцами Афона преподобным Паисием Святогорцем, старцами Ефремом Катунакским и Герасимом Микраяннанитом, о значении Святой Горы Афона в жизни каждого православного христианина.

Также будет презентована книга преподобного Порфирия Кавсокаливита "Христос - это все!". Владыка Николай был лично знакомым с преподобным Порфирием Кавсокаливитом.

Мероприятие может посетить каждый желающий. После презентации состоится духовная беседа, во время которой присутствующие смогут задать митрополиту Николаю вопрос.

19 апреля в 19.00 владыка Николай будет общаться с молодежью в Свято-Троицком Ионинском монастыре Киева.