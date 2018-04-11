Пасха на Афоне в 1986 году и святогорские акведуки – записки паломников

Авторы англоязычного блога athosweblog.com поздравили читателей с Пасхой и поделились воспоминаниями и фото, как встречали Пасху на Афоне в 1986 году.

«Прежде всего: Счастливой Пасхи для всех наших читателей, Христос Воскрес. Это время года всегда напоминает мне о моем паломничестве в 1986 году во время Пасхи, когда мы посетили Дионисиат и присоединились к церковной вечерне в церкви с 23.00 до 6 часов утра. Очень памятный момент в моей жизни! За два дня до этого, в Страстную пятницу 28 марта, я сделал эти снимки в церкви Протатона – икона, украшенная весенними цветами», - написал Вим Вугд.

Он также описал акведуки Пантократора.

«Большинство паломников, которые посещают монастырь, пройдут первый акведук, который находится на «1» в красном круге на картинке Google Earth ниже. Но есть больше акведуков! Сначала позвольте мне показать вам поход, который мы делали от Кареи к Пантократору, длиной в 7 км. […] Я бы посоветовал пройти этот путь (см. Красные стрелки): По прибытии в монастырь вы увидите это - первый акведук. Две лошади пасутся на земле, жеребенок лежит возле оливкового дерева. Акведук с лошадью и жеребенком. Первый акведук больше не используется, но находится в относительно хорошем состоянии. Дорога вдоль монастыря, ведущая ко второму акведуку, снова с весенними цветами.

Второй акведук с Пантократором на заднем плане. Этот акведук также не используется больше и находится в плохом состоянии обслуживания. Второй акведук за кустами (№ 2 на рисунке выше). Леса держат потрескавшиеся стены прямо, а арки поддерживаются деревянной конструкцией. Если ничего не сделано, я боюсь, что этот акведук рухнет через несколько лет», - написал паломник.

Вим Вугд также описал фото, которые разместил в публикации.

«На нашем пути к Ватопеду я повернулся и сделал несколько снимков панорамы, вот и следующая картина, Ставроникита и Пантократор. Когда я взглянул на эту фотографию, я увидел стену с черными пятнами, которая выглядела как маленькие арки и напоминала еще одну акведук! Но с помощью нашего читателя Сильвиу Ключи, который написал комментарий к моему блогу и поделился более подробной картиной, мне пришлось оставить свое предположение о третьем акведуке. «Маленькие арки» - это водопроводные трубы, используемые в саду! Эта последняя картина взят высоко над монастырем, как раз перед тем, как мы покинули область Пантократор, с холмом, полным цветков ромашки», - написал мужчина.

По материалам athosweblog.com.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".