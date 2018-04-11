На Афоне состоялся крестный ход с иконой «Страшное Предстательство»

На Святой Горе Афон во вторник Светлой седмицы, 10 апреля, состоялся крестный ход с иконой «Страшное Предстательство» («Всемилостивая Заступница») или «Фобера Простасия», на греческом.

Молитвенное шествие начинается в монастыре Кутлумуш и следует в Карею.

Этот Крестный ход является как бы ответом, на ход с чудотворным образом «Достойно есть». Икону «Достойно Есть» в Светлый понедельник из Протата приносят в Кутлумуш, а икону «Страшное Предстательство» на следующий день, во вторник - в Протат.

В 05.00 начинается литургия в Кутлумуше. Затем, около 08.00 - ход с иконой «Страшное Предстательство» отправляется в Карею. Шествие длится примерно до 12.00. Затем в обители Кутлумуш участников хода ждет трапеза и поздравление игумена.

Крестный ход с иконой «Страшное Предстательство» заходит во все исторические кельи, находящиеся в окрестности Кутлумуша, храм Протата.

По материалам isihazm.ru.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".