На Афоне в Светлый понедельник состоялся крестный ход с чудотворной иконой Богородицы «Достойно есть» (фото, видео)

В Светлый понедельник, 9 апреля, на Святой Горе Афон состоялся крестный ход с чудотворной иконой Божией Матери «Достойно есть».

Это традиционное молитвенное шествие, которое проходит каждый год на второй день после Пасхи. Этот крестный ход также называют праздником келлиотов.

Начинается шествие после литургии в храме Протата, в афонской столице – Карее, около 9 часов утра. В это время икону выносят из храма. В молитвенном шествии участвует обычно около 400 человек. Крестный ход длится около 5 часов. По завершению шествия в храме Протата братия служит вечерню.

Паломник, Глеб Нуралин на своей странице в Фейсбук поделился видео с крестного хода с иконой Богородицы «Достойно есть».

Фото: isihazm.ru.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".