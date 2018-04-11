На Афоне в Светлый понедельник состоялся крестный ход с чудотворной иконой Богородицы «Достойно есть» (фото, видео)
10:12, 11 апреля 2018Афон
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В Светлый понедельник, 9 апреля, на Святой Горе Афон состоялся крестный ход с чудотворной иконой Божией Матери «Достойно есть».
Это традиционное молитвенное шествие, которое проходит каждый год на второй день после Пасхи. Этот крестный ход также называют праздником келлиотов.
Начинается шествие после литургии в храме Протата, в афонской столице – Карее, около 9 часов утра. В это время икону выносят из храма. В молитвенном шествии участвует обычно около 400 человек. Крестный ход длится около 5 часов. По завершению шествия в храме Протата братия служит вечерню.
Паломник, Глеб Нуралин на своей странице в Фейсбук поделился видео с крестного хода с иконой Богородицы «Достойно есть».
Фото: isihazm.ru.
"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".
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