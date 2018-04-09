В Киеве открылась традиционная пасхальная выставка детских рисунков

В столичном во Дворце культуры «Дарница» состоялось открытие II тематической выставки детских рисунков «Барви Великодня-2018».

Организаторы: Просветительский Центр Фонда памяти Блаженнейшего Митрополита Владимира, Управление культуры Дарницкой районной государственной администрации, Благотворительный фонд «Православный наследие Украины на Святой Горе Афон», ТМ «Чайна країна», База детских игрушек «KIEV TOYS».

Мероприятие началось с праздничного весеннего концерта, в котором приняли участие творческие коллективы школ искусств. После завершения концертной программы со сцены ко всем присутствующим обратились духовник Фонда памяти Блаженнейшего Митрополита Владимира, митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр, начальник Управления культуры Дарницкой районной государственной администрации Наталия Мельничук, исполнительный директор Благотворительного фонда «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон » Андрей Ус и руководитель просветительского центра Фонда памяти Блаженнейшего Митрополита Владимира Ксения Зозуля.

В этом году участниками выставки стали воспитанники школ искусств и студий Дарницкого района от 6 до 16 лет.

«Просветительский Центр Фонда памяти Блаженнейшего Митрополита Владимира, организовал не просто выставку детских рисунков, а художественный, информационно-просветительское мероприятие, которое призвано благодаря искусству помочь детям-участникам при подготовке рисунков глубже познать суть праздника Воскресения Христова» - рассказали участники мероприятия.

Все дети получили подарки, сладости и именную благодарность от Фонда памяти Блаженнейшего Митрополита Владимира. Мероприятие прошло в очень теплой атмосфере.

Всего в празднике по случаю открытия приняли участие более 200 детей.

«Очень понравилась креативность и глубина детских работ. Они сумели совместить пасхальную тематику с украинской и церковной культурой. Приятно поражен работами Пасха на Афоне. Ощущения, будто дети не просто посмотрели фотографии Святой Горы, а также читали об Афоне. От всего сердца желаю, чтобы подобные мероприятия проводились как можно чаще, ведь они обогащают духовно и культурно не только детей, но и взрослых», - рассказал исполнительный директор Благотворительного фонда «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» Андрей Ус.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".