Святые и старцы Святой Горы – о причине несчастий и страданий, и как их пережить

В жизни каждого человека случаются непростые моменты. Переживая их, каждый задается вопросом, почему так происходит и как справится с возложенной ношей. Мы собрали изречения святых и старцев Святой Горы Афон, которые помогут понять причину тех или иных страданий и как их пережить.

1. «Не будем вникать, за что человек страдает, будем лишь видеть его страдание и боль и стараться сострадать, сколько можем». (Старец Ефрем Филофейский).

2. «Мучения людей не имеют конца. Общее разложение – целые семьи, взрослые, дети…. Каждый день сердце мое обливается кровью. Большинство домов полно расстройствами, волнениями, тревогой. Только в тех домах, где живут по Богу, людям хорошо. В других же – там разводы, здесь банкротства, где болезни, где несчастные случаи, кто на психотропных лекарствах, кто на наркотиках… Несчастные: у кого-то больше, у кого-то меньше, но у каждого есть боль. Особенно сейчас – работы нет, долги, страдания, банки из людей тянут последнее, из домов выселяют – целая куча мучений! И это не то что один-два дня! Если и есть в такой семье один-два крепких ребенка, то от такого состояния они заболевают. Если бы люди во многих подобных семьях смогли хоть на один день обрести беззаботность, отстраненность монахов, то это была бы для них самая лучшая Пасха». Преподобный Паисий Святогорец.

3. «Смерть, которая для многих велика и страшна, для меня — упокоение, сладчайшая вещь, которая, явившись, сразу избавит меня от мирских скорбей. И я жду ее с минуты на минуту. Она воистину велика, но очень большой подвиг — поднять всю тяжесть мира сегодня, когда каждый требует исполнения всех заповедей от другого». (Преподобный Иосиф Исихаст).

4. «Мы переносили многие мучения и бесчисленные трудности, Особенно когда Старец посылал нас собирать оливки на далекий склон Горы Афон. Мы восходили на хребты и нисходили в ущелья, чтобы нарвать диких оливок с двух деревьев. А потом нужно было донести до наших калив собранные оливки по неприступным тропам, через страшные скалы. Нам приходилось целые дни проводить вдали. Для этого нужно было отправиться рано утром, а возвращались мы с закатом солнца. Когда же мы возвращались с грузом, поднимая тяжести от моря, пот тек с нас ручьями, потому что все это нужно было нести на плечах, предельно напрягаясь и прилагая все силы. Так мы и строили наши каливы, поливая их своей кровью. Мы вооружались светлыми помыслами, и так, радуясь, вступали в бой – поднимали грузы… Тогда-то мы поняли и постоянно размышляли об этом: «Такой труд и пот послушания равноценен мученической крови». (Старец Ефрем Филофейский).

5. «Какая в мире беда! Если болеть и беспокоиться о других, а не о себе самом, то весь мир видно, как на рентгене, который “просвечивает” духовными лучами. Молясь, я часто вижу, как детки – малыши несчастные, проходят передо мной горестные и просят Бога о помощи. У них в семье есть проблемы, сложности, и поэтому матери ставят их на молитву – просить помощи от Бога. Они “настраиваются на ту же частоту”, и так мы с ними сообщаемся». Преподобный Паисий Святогорец.

6. «Все прекрасное связано с болью, но и боль ведет к радости. Роза производит шипы, а из шипа вырастает роза. Радуга обычно появляется после грозы. Буря должна пройти, чтобы

на небе стали видны звезды». (Старец Ефрем Филофейский).

7. «Не проси Бога облегчить твои страдания от различных болезней, не принуждай Его к этому в своих молитвах. Но с неизменной стойкостью и терпением переноси свои недуги - и увидишь, какую от этого получишь пользу».

(Преподобный Порфирий Кавсокаливит)

8. «Путь христианина вообще есть мученичество; и кто проходит его должным образом, с трудом решается на проповедь. Душа его полна желания видеть брата своего причастным вечного света, но страдания хочет понести лишь он сам, и потому прежде всего и больше всего обращается он к молитве за мир». (Архимандрит Софроний (Сахаров), ученик и биограф преподобного Силуана Афонского).

9. «Тот, кто смотрит на страдания сквозь призму вечности, уже победил». (Старец Ефрем Филофейский).

10. «Когда тело претерпевает испытание, душа освящается. От болезни страдает тело, наш глинобитный домик, но от этого будет вечно радоваться хозяин этого домика – наша душа – в том небесном дворце, который готовит нам Христос. По этой духовной логике, которая нелогична для людей мира сего, я тоже радуюсь и хвалюсь теми телесными болезнями и изъянами, которые у меня есть».

(Преподобный Паисий Святогорец).

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".