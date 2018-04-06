Святой Евфимий Афонский – преподобномученик, который предсказал, что он будет убит, как овца

Православные христиане в начале апреля отмечают день памяти преподобномученика Евфимия Афонского. Панигир празднует Иверский скит.

Елевферий, в будущем святой Евфимий родился на Пелопонессе.

Он учился в сельском училище, потом - в высшем эллинском. Затем они с братом перешли в Константинополь, в училище Куручешме. После учебы братья отправились в Яссы к своему отцу, где он был по делам торговли.

Спустя два года он захотел посетить Святую Гору, куда отправился через Константинополь. Но в то время была Русско-Турецкая война, и святой отправился в Одессу в надежде пробраться оттуда на Афон. Но это ему не удалось, и он возвратился в Бухарест, где полтора года прослужил у русского чиновника и французского консула. Здесь он по молодости увлекся греховной жизнью, отрекся от Христа и принял ислам. Затем он со слезами раскаивался в содеянном.

Во время посещения в Адрианополя Елевферий сбежал в митрополию, а затем в храм, где во время каждения осознал, что только он один лишается благодати.

Через три месяца турки возвратились в Константинополь. Он сбежал от мусульман и пришел в патриарший дом, отыскал там одного знакомого духовника, родом из Пелопонесса, исповедовался ему.

Елевферий пришел в дом российского посольства, где ему дали христианскую одежду.

Чрез четыре дня нашлось судно, плывшее в Стримонский залив, и которое причаливало к берегам Святой Горы, на нем и отправился туда Елевферий. Паломники прибыли в Великую лавру, где застали патриарха Константинопольского Григория. Елевферий ходил каждый день к духовнику Мелетию. Чрез 40 дней он был помазан миром, и вновь стал христианином.

Святой перешел в скит святой Анны к иерею Василию, которому он исповедал всю прошедшую свою жизнь. Здесь он жил 20 дней отшельником, а затем попросил духовника благословение на мучения.

Святой отправился в Константинополь, где его сперва не узнавали. В день Преображения Господня святой причастился и встретился со святогорским монахом Панкратием, родом из Пелопонесса, который посоветовал святому вернуться на Афон и еще подготовится к подвигам.

Прибыв на Святую Гору, Елевферий поселился в Дохиаре, а позже удалился в пирг, принадлежащий Ставроникитской обители, к духовнику Кириллу Митиленцу. На пути в скит Елевферий зашел в Иверон, чтобы видеться там с братом своим Онуфрием. Святой подвязался в подвигах, посте и молитве.

Во сне святой увидел юношу, который сказал: «Елевферий! Вот орудие, силой которого первый царь христианский, великий Константин, победил врагов своих: возьми оное, теки и ты в путь свой». Мученик вновь отправился в Константинополь, рассказав перед этим, что ему также в видении являлась Богородица, Которая положила ему на голову руку и он исполнился радости.

Идя на мучения, святой по пути он зашел в Иверскую обитель проститься с Онуфрием и помолился перед чудотворной иконой Богородицы.

Святой и еще один послушник прибыли они в Каллиполь. Они приобщились Пречистых Таин.

Затем, после длительных уговоров, во время которых турки хотели уговорить его вновь отречься от Христа, Евфимию усекли голову мечем.

Ему хотели связать руки, но мученик не позволил и сказал ему: «Для чего тебе вязать меня, когда я пришел сюда незванным? Ведь ты не привел меня, как преступника?». Святой был отведен на казнь, держа в правой руке крест, а в левой ваии.

Достигнув места казни, палачи остановились. В это время мученик, став лицом на восток и простерши руки к небу, произнес о себе и о всем мире молитву, перекрестился, поцеловал крест и преклонил голову под казнь со словами: «Господи! В руце Твои предаю дух мой». Тогда палач ударил мечом, но не отсек ее сразу. «Секи вернее», – сказал мученик. Но и во второй раз получилось так же. Затем ему перерезали гортань, и так исполнилось пророчество мученика, который он раньше говорил, что заколют его как овцу.

Это произошло 4 апреля (по новому стилю) 1814 года, в Вербное воскресенье.

Глава святого преподобномученика Евфимия находится на Афоне в обители святого великомученика Пантелеимона.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".