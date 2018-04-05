Преподобномученик Лука – афонский святой, мощи которого не тонули в море

Православные христиане 5 апреля (по новому стилю) отмечают день памяти афонского святого – преподобномученика Луки.

Святой Лука был родом из Адрианополя. Когда мальчику исполнилось 6 лет – умер его отец, Лука воспитывался в крайней бедности. Мать отдала его купцу, который, взяв ребенка, обходился с ним не как с подчиненным, а как с родным сыном, заменив ему отца.

Однажды купец отправился в Россию по делам и взял с собой и 13-летнего Луку. Возвращались они через Константинополь. Здесь мальчика избили турки. Мальчик испугался и закричал: «Пустите меня, я потурчусь». Так он принял ислам, в чем вскоре раскаялся.

Турки не разрешали ему выходить из дому.

Купец, как только узнал о происшедшем, сразу пошел к русскому посланнику, прося его покровительства. Он обратился к аге, требуя отдать Луку его хозяину. Но ага сказал, что Луку никто насильно не принуждал отречься от Христа и принять ислам, поэтому никто не имеет права требовать его обратно.

Над Лукой совершили обряд обрезания. В тот же день купец передал Луке, чтобы он бежал от турок. Ему удалось покинуть дом, его отправили в Смирну, а затем в Тир, где он сильно заболел. К нему привели духовника, который исповедовал мальчика. Священник посоветовал ему не отчаиваться и отправляться на Афон.

Как только болезнь отступила, Лука прибыл на Афон, в Великую лавру, а затем перешел в Иверон. Здесь старцы, выслушав его историю, благословили его отправляться в Предтеченский скит к духовнику, который прочитал над ним огласительные молитвы, помазал его миром, итак святой вновь стал христианином.

Иночество святой принял в монастыре Ставроникита. Затем он перешел в Зографский монастырь.

По попущению Божию, он оставил Святую Гору и возвратился в мир. Однако нигде не мог найти места для служения пономарем и вернулся на Афон в обитель Ксиропотам, затем, посетив другие афонские обители, по совету старца остановился в Григориате. Он был изгнан из монастыря.

Он захотел искупить свой грех отречения кровью, о чем и рассказал старцу. Но он не благословил его юношеские порывы и сказал еще подготовиться. Лука пришел в скит святой Анны. Святой начал подвизаться в посте и молитве. Но ученики старца выступали против него и стали просить духовника, чтобы Лука оставил их.

К берегам Афона пристало судно, которое следовало в Смирну. Святой был пострижен в монашество и покинул Святую Гору.

Когда корабль прибыл в Милитин, святой остановился в доме священника Парфения. В церкви святой великомученицы Варвары он причастился. Лука оделся в турецкую одежду и получил благословение от старца Виссариона и священника, и пошел к судье.

Здесь святой рассказал все, что с ним произошло и о том, что он желает пострадать за Христа. Его пытались уговорить принять ислам.

Видя непреклонность мученика, судья велел отвести его в низший суд и отдать под надзор назиру. Здесь святого мученика избили за то, что он попросил и молитв у митрополита Митилинского, который приходил к назиру. Митрополит, узнав о мученике, разослал по церквам грамоты, призывая всех молиться о нем.

Назир призвал к себе мученика и объявил ему, что если он не отречется от Христа, то его повесят. Святого привели на место казни, где он пострадал за Христа 5 апреля 1802 года.

Тело святого три дня провисело на виселице, затем к его шее привязали большой камень, вывезли на средину моря и бросили в пучину. Но тело не тонуло, а сидящие в лодке чуть не погибли. Ночью мощи святого обрели христиане.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".