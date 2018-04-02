Страницы истории Святой Горы: визит Сербского короля в Хиландар в 1910 году

Визит короля Петра I в Хиландарский монастырь в 1910 году является одним из многих шагов Сербского Королевства, относительно разрешения вопроса принадлежности монастыря в пользу Сербии.

Король прибыл в Хиландар утром 28 марта 1910 года. Он прибыл из Константинополя на судне «Эрдогул» в сопровождении нескольких военных кораблей. Король был встречен в афонской гавани, откуда он шел по дороге в монастырь. Представители муниципалитета Кареи, монастырей и гражданских властей присутствовали на пристани в порту. Время высадки сопровождалось пушечным огнем с кораблей. Процессия останавливалась для молитвы, а на месте креста, установленного сербскими правителями, согласно обычаю, король посадил два оливковых дерева.

Вопрос об урегулировании статуса монастыря Хиландар, как сербского, были против болгарских притязаний. Финансовые долги монастыря, вероятно, вызванные внутренними кризисами в монастыре, все больше и больше были в пользу Болгарии. В 1896 году Королевство Сербия стало более активно заниматься этой проблемой, когда, посетив Хиландар, царь Александр заплатил все долги монастыря. Несмотря на это, возможность болгарского захвата монастыря оставалась, за счет сторонников этой идеи среди монахов. После 1896 года Сербия, чаще всего путем посредничества в консульстве в Салониках, продолжала помогать решать монашеские проблемы на благо сербских интересов. Представители Сербской церкви также поддержали монашество.

Министерство иностранных дел отправляло монахов в монастырь через консульство в Салониках, чтобы укрепить положение сербов и их благополучных монахов в монастыре Хиландар.

После смены династии в 1903 году, менее чем через месяц после того, как Национальное собрание подтвердило Петра I в статусе короля, монахи Хиландарского монастыря пытались связаться с ним через известного адвоката из Белграда Аку Новаковичу, который ранее был доверенным лицом монастырского братства. Он проинформировал делегацию монастыря о том, что они ждут прибытия короля. Новаковичу удалось установить, что предыдущая связь между Сербией и монастырем поддерживалась через министерство иностранных дел.

Только в 1910 году король Петр начал посещать заграницу. Монастырь был проинформирован письмом Генерального консула в Салониках о желании короля посетить монастырь. 3 марта консул направил письмо с указанием плана визита короля Петра. В письме говорится, что король планирует посетить Хиландар в конце своей первой государственной поездки для решения проблем в монастыре.

Также заявлено, что делегация с королем будет насчитывать более 20 человек.

Также указанно: «духовное наслаждение, которое будет ощущаться в знаменитом Хиландаре, и ожидаемая предварительная осуществимость братства будет их самой драгоценной радостью и богатейшим праздником». Генеральный консул говорит, что консульство готово выплатить монастырю все возможные расходы для нужд короля.

Сразу же после получения письма, самого важного руководящего органа в монастыре, парламент провел внеочередную сессию, из которой был отправлен ответ генеральному консулу, выражающий готовность монахов принять царя и его делегацию. Парламент также направил информацию в другие монастыри.

Собрание состояло из нескольких монахов, выступающих за Сербию. Таким образом, архимандрит Василий, утверждал, что он серб и выступает за то, что Хиландар принадлежит сербам. Короли Александр и Петр наградили его за службу Сербии.

По материалам czipm.org.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".