Афонские святые, день памяти которых отмечают в апреле

09:50, 02 апреля 2018
Афон
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4 апреля – преподобномученика Евфимия Афонского (панигир Иверского скита).

5 апреля – преподобномученика Луки.

7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы (главный престольный праздник монастырей Ватопед, Филофей и Ксенофонтского скита, а также панигир Великой лавры).

17 апреля – преподобного Феоны, митрополита Солунского; священномученика Никиты.

19 апреля – преподобного Григория Синаита, преподобного Григория Византийского; святого Симеона аскета (панигир монастыря Филофей); святого Агафангела (панигир монастырь Есфигмен).

20 апреля – преподобного Нила Сорского.

23 апреля – преподобномученика Хрисанфа Ксенофонтского, священномученика Григория V, Патриарха Константинопольского.

25 апреля – преподобного Акакия Нового (панигир Кавсокаливского скита).

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".

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