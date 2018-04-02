Афонские святые, день памяти которых отмечают в апреле
Афонские подвижники, день памяти которых отмечают в апреле (по новому стилю):
4 апреля – преподобномученика Евфимия Афонского (панигир Иверского скита).
5 апреля – преподобномученика Луки.
7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы (главный престольный праздник монастырей Ватопед, Филофей и Ксенофонтского скита, а также панигир Великой лавры).
17 апреля – преподобного Феоны, митрополита Солунского; священномученика Никиты.
19 апреля – преподобного Григория Синаита, преподобного Григория Византийского; святого Симеона аскета (панигир монастыря Филофей); святого Агафангела (панигир монастырь Есфигмен).
20 апреля – преподобного Нила Сорского.
23 апреля – преподобномученика Хрисанфа Ксенофонтского, священномученика Григория V, Патриарха Константинопольского.
25 апреля – преподобного Акакия Нового (панигир Кавсокаливского скита).
"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".