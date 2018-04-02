Афонские святые, день памяти которых отмечают в апреле

Афонские подвижники, день памяти которых отмечают в апреле (по новому стилю): 4 апреля – преподобномученика Евфимия Афонского (панигир Иверского скита). 5 апреля – преподобномученика Луки. 7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы (главный престольный праздник монастырей Ватопед, Филофей и Ксенофонтского скита, а также панигир Великой лавры). 17 апреля – преподобного Феоны, митрополита Солунского; священномученика Никиты. 19 апреля – преподобного Григория Синаита, преподобного Григория Византийского; святого Симеона аскета (панигир монастыря Филофей); святого Агафангела (панигир монастырь Есфигмен). 20 апреля – преподобного Нила Сорского. 23 апреля – преподобномученика Хрисанфа Ксенофонтского, священномученика Григория V, Патриарха Константинопольского. 25 апреля – преподобного Акакия Нового (панигир Кавсокаливского скита). "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".

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