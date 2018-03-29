В Запорожской области православные могут помолиться перед чудотворной иконой Богоматери, написанной на Афоне в начале ХХ века

По благословению Митрополита Запорожского и Мелитопольского Луки и в рамках торжеств, посвященных 25-летию основания епархии, чудотворный список с иконы Божией Матери «Взыскание Погибших» отправляется в молитвенный ход по приходам Запорожской земли.

Сейчас икона пребывает в областном центре в церкви святителя Николая на Южном рынке.

Список с иконы «Взыскание погибших» был написан в 1904 году на Святой Горе Афон игуменом Иоакимом. Об этом свидетельствует надпись на обратной стороне образа.

С начала марта икона побывала в Мелитопольском районе, затем - в селах Запорожского района. В Запорожской области икона будет пребывать до 23 апреля. Перед образом смогут помолиться верующие Кушугума, Малокатериновки, Новоалександровки, Лежино, Беленькова, Марьевки, Лысогорки, Розумовки, Лукашево, Владимировска.

Затем икона вновь вернется в Запорожье, в Свято-Покровский архиерейский собор, где будет пребывать до 6 мая, и далее посетит все церкви областного центра.

По материалам mig.com.ua, zv.zp.ua, vv.com.ua.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".