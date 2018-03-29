Записки паломника: прогулка по древним лесам Святой Горы (фото)

Бас Кампс (Bas Kamps) описал свое паломничество и, в частности, прогулки по лесам Святой Горы Афон.

«Сразу после большого деревянного креста на южном хребте открывается панорамный вид. Оттуда длинный прямой путь к «Ставросу» (крест). Просто природа. Никаких монастырей, скитов или зданий. Дорога в основном закрыта из-за больших деревьев. Вот исключение. Широкий вид на вершину горы Афон, белую, мраморную гору позади пышно зеленого холма впереди. Вид открывается вниз на большой оползень», - написал паломник.

Паломник также рассказал, как исторические события отразились на природе Афона.

«Голые камни служат воспоминанием о землетрясении, которое произошло здесь в 1905 году. Даже спустя более 100 лет «шрамы» этого события все еще отчетливо видны. Вернулась только некоторая растительность, главным образом кустарники.[…] Разрушение все еще велико», - отметил Бас Кампс.

Мужчина описал свои впечатления о прогулке по лесу.

«Похоже, что мраморная вершина Святой Горы может скользить прямо в море. Тропа продолжает подниматься, хотя и не очень крутая, еще на 200 метров высоты. Есть действительно большие и старые деревья. Это похоже на зачарованный первобытный лес. Здесь (на фото – ред.) мы видим паломника Германа и впечатляющее дерево», - написал он.

Бас Кампс описал флору Святой Горы.

«По пути вы можете найти множество диких цветов. Вот несколько примеров. Фиолетовый цветок - Iris Germanica. И здесь у нас появляется паломник Яап. Прогулки прошли хорошо. […] Северные трости хорошо отрекомендовали себя. Большая моховая ветвь каменного дуба охватывает дорога. Это так увлекательно - просто смотреть вокруг», - рассказал он.

Паломник также описал их дальнейший путь.

«Каждый шаг отличается. Пребывание ночью здесь было бы опытом! Когда мы прибыли в Ставрос, знаменитый перекресток, где начинается дорога на вершину горы (со знаком: 3 ½ часа до вершины), мы были поражены этим местом. Были шумные паломники, первые люди, которых мы встретили, поэтому мы немного посидели. Следующий участок будет крутым, который ведет ко скитам Катунакия и Малой Анны. Но сначала нам нужен был отдых», - написал паломник.

По материалам athosweblog.com.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".