Когда и как афонские монахи пьют вино: фото виноградников скита Милопотамос

Паломник Глеб Нуралин на своей странице в Фейсбук поделился фотографиями скита Милопотамос. Эта обитель находится на южной стороне Афона между Великой Лаврой и монастырем Иверон.

«Этот скит знаменит своими виноградниками, которые занимают площадь в 50 гектар, и своими высококачественными винами. На фотографиях видно, что скит имеет современное винодельческое оборудование. По преданию, создатель Великой Лавры, святой Афанасий Афонский, очистил площадь от кустарников и камней, посадил виноградники, оливковые деревья и построил мельницу. Отсюда поступали на нужды Великой Лавры оливковое масло и виноградное вино», - написал Глеб Нуралин.

Он также отметил, что святой Афанасий в Правилах 985 года указал, когда и как пить вино монахам.

«Интересно, что эти правила почти без изменений действуют и доныне во всех монастырях Афона. Пост и молитва для монахов самое главное. Во время многодневных постов, а также в постные (дни – ред.): понедельник, среду и пятницу пить вино не благословляется. Для пожилых людей и тех, кто выполняет тяжелую работу, в данном вопросе имеются некоторые послабления», - отметил паломник.

Мужчина также рассказал, какой именно должна быть мера употребления вина у святогорцев.

«Преподобный Афанасий определил и меру употребления вина для монахов. Он писал, например, что в Великий пост в выходные дни разрешается две красовули (специальный стакан для вина) на обед и одну вечером. А также он указал, как пить вино в монастыре, и это правило на Афоне тоже сохраняется до сегодняшнего дня. Когда монахи собираются на трапезу, игумен ударяет в специальный колокольчик и благословляет «яства и питие». Вскоре слышен второй удар колокольчика, после чего монахи и гости могут пить воду и вино. Третьим ударом в колокольчик возвещается об окончании трапезы», - написал Глеб Нуралин.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".