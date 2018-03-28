Афонский старец Гавриил – о фразах, которые разоблачают суждения атеистов

Паломник Максим Волынец на своей странице Фейсбук поделился аудиозаписью с поучениями известного афонского старца Гавриила Кутлумушского.

Старец Гавриил рассказал историю о разоблачении суждений атеистов.

«Один русский офицер атеист читал лекцию и говорил, что Бога нет. И он спрашивал и людей, которые слушали лекцию, вот видите ручку – она же есть эта вещь, она существует. Вот эта книга – вы ее видите, она существует. Бога же вы не видите, как говорил офицер, Его, значит, и нет. Один человек встал и говорит, а вы видите офицера? Все говорят: «да». Он, значит, существует. У него на голове головной убор, значит и он существует. А мозги его видите? Все ответили: «не видим». Значит, и мозгов у него нет», - рассказал афонит.

Святогорец также упомянул известную фразу Юрия Гагарина.

«Гагарин, когда полетел в космос, возвратившись, утверждал, что нигде в космосе не видел Бога. И тогда КГБшники пошли к Луке Крымскому, чтобы он говорил своим духовным чадам, что Гагарин полетел в космос и нигде не видел Бога. А святой Лука Крымский сказал: да, товарищ Гагарин полетел в космос и не видел нигде Бога, но со своей стороны, Бог увидел и дал свое благословение Гагарину», - отметил афонский старец.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".