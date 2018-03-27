Афонский старец – о том, какой «автомобиль» едет в рай, а какой – в ад

Паломник Максим Волынец на своей странице в соцсети Фейсбук поделился аудиозаписью с поучениями афонского старца Гавриила Кутлумушского.

«Многие думают, что богатый – это тот, кто имеет много, а бедный – кто имеет мало. Это ошибка. Богатый – не тот, кто имеет много, а тот, кто нуждается во многом. Бедный – это не тот, кто имеет слишком мало, а тот, кто желает слишком много. Хочешь сделать кого-то богатым – нужно уменьшить его желание», - сказал афонский старец.

Он также размышлял над вопросом о цели жизни человека.

«Зачем мы живем на этой земле? Мы живем, чтобы прославлять Бога и дарить людям радости. Самая большая радость, которая у нас есть в жизни – это та радость, которую мы дарим кому-то. Святой Иоанн Златоуст говорил по этому поводу: тот человек, который жертвует кому-то, и чем больше может жертвовать – тем лучше, этот человек падает в объятья Бога, покупая тем самым рай, и святые ждут его на Небесах», - рассказал отец Гавриил Кутлумушский.

Святогорец процитировал преподобного Гавриила.

«Преподобный Гавриил юродивый говорил по этому поводу следующее: в последний момент человечество спасет доброта и любовь. Доброта открывает ворота в рай; смирение открывает дорогу в рай; любовь дает возможность проявиться Самому Богу. И он говорил своим духовным сыновьям, преподобный Гавриил, делайте добро, чтобы люди имели дорогу к Богу», - сказал афонит.

Старец Гавриил рассказал, какой «автомобиль» едет в рай, а какой – в ад.

«Автомобиль, нагруженный добродетелью, но за рулем которого сидит гордыня, идет прямиком в ад. Автомобиль, нагруженный грехами, но за рулем которого сидит смирение – идет прямиком в рай. Преподобный Гавриил говорил по этому поводу, что в аду будут и архиепископы, и патриархи, и настоятели, и духовники, и монахи, и миряне, и девственники. Только смиренные люди не пойдут в ад. Смиренный человек – это тот, который считает, что все святые, а он один грешники», - подытожил святогорец.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".