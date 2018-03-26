В сети появилось разоблачение богословских книг, выходящих под авторством Симеона Афонского

Наместник Ионинского монастыря архиепископ Иона (Черепанов) поделился в своем фейсбуке видео, которое распространяется в сети интернет. В ролике приводится разоблачение автора Симеона Афонского, книги которого пользуются популярностью среди верующих.

По мнению священника, который записал видео, проект «Симеон Афонский» создан с целью эксперимента над православными, а предлагаемые в качестве христианских учений книги, выходящие под этим брендом, основаны на буддийской и индуистской философии.

Он поясняет что, книги Симеона Афонского стали популярны потому, что позиционировались как труды великого русского затворника на Афоне и «как плод от плоти древней православной традиции».

При этом приводится отрывок из книги Симеона Афонского «Земное счастье и небесное блаженство»:

«Мусорное ведро чужих учений тоже может казаться глубоким для того, кому представляется, что и в нем можно найти что-то ценное. Ошибка полагать, что все религии равны, и все они стремятся к достижению истины. Только лжерелигии равны между собой, ибо все они - творение дьявола. Опыт Православной Церкви свидетельствует о том, что все восточные культы - это демонические лжерелигии одержимости и ненависти, какими бы писаниями они не прикрывались. Только Христос - истинная отрада и утешение сердца, ибо он принес в наши души божественную любовь».

Анализируя данный текст, а также книгу «Искусство борьбы с помыслами», автор отмечает сходство с классикой восточной литературы «Будосёсинсю» («Напутствие вступающему на Путь Воина»). При более детальном анализе текста показывается, как слова японского учения заменяются на христианскую лексику: «самурай» заменяется словом «монах», «господин» на «старец» и т.д.

«При этом чисто для виду время от времени что-то вставляется о Христе, Благодати – для придания тексту христианской формы. В порядке вещей ли такой плагиат и механическое принесение восточной духовности в христианство?», - говорит священник.

В видео Симеон Афонский обращается и к другим восточным трактатам, в частности - к «Книге пяти колец» Мусаси.

«Что примечательно, те рекомендации, которые японский автор дает для боя на мечах, так называемый Симеон Афонский представляет, как советы по борьбе с помыслами. Он дает советы монаху следить за реакцией дьявола, это что за советы такие монаху? В чем эта реакция выражается? И эта полная чушь при этом подавалась как сокровенная мудрость и руководство монахам», - говорится в видео.

По мнению священника, человек, скрывающийся за «проектом Симеон Афонский» сознательно использует тексты восточного происхождения и маскирует их под православные, выдавая за практические советы о духовной жизни для христианина и для монаха.

«Он берет сознательно текст вообще не христианский и прилагает немалые усилия для того, чтобы его обработать и внедрить в православную среду. Например, в книге «Христос. Тесные врата к Отцу Небесному» автор уже обращается к индийскому материалу, и пытается «пропихнуть» в православную среду под легким флером православной лексики уже не японские рекомендации самураям, а индуистские и неиндуистские учения. Все, что написано в этой книге никакого отношения к христианству не имеет. Более того, прямо противоречит ему», - резюмирует автор разоблачения.

По мнению иерея, подача нехристианского материала в «проекте Симеон Афонский» происходила постепенно, чтобы читатель успел привыкнуть к автору.

«Мы видим, как этот проект эволюционировал. Если ранние книги Симеона Афонского завоевывали доверие читающей публики, затем пошло использование текстов, замаскированных под православную аскетику, то уже в 2017 году предполагалась к выходу книга, которая радикально не православная и не христианская вообще».

Цель же «проекта Симеон Афонский» заключается в эксперименте над православными, выразил предположение московский священник.

«Я полагаю, что человек, скрывающийся за псевдонимом Симеона Афонского, вполне цинично хотел провести в православной среде эксперимент по внедрению не православных, не христианских восточных учений. Может быть, для того, чтобы потом из этого сделать какой-нибудь скандал», - говорит священник.

При этом автор разоблачения называет имя человека, который, по его мнению, является автором «проекта Симеон Афонский».

«Когда я стал копать глубже, мне стали попадаться такие факты, которые заставляют задуматься. Симеона Афонского принесло нам издательство «Новая Фиваида», которое имеет связь с афонской пустынью и договоренность об использовании этого бренда. Это и другие обстоятельства дают основания полагать, что именно монах Дионисий Поспелов и является издателем «Новой Фиваиды». Монах Дионисий - либо тот самый автор-экспериментатор Симеон Афонский, либо же тот, кто его знает, или тот, кто его продвинул к выходу на православный книжный рынок», - говорится в видео.

Разоблачая «циничный эксперимент над православными», московским священник призывает не поддерживать «проект Симеон Афонский», а читать больше проверенных временем учений святых отцов Церкви.

Дарина Чугаевская

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".