Афонский старец рассказал о золотых ключах, которые открывают ворота Неба

Паломник Максим Волынец на своей странице в Фейсбук поделился записью с поучениями афонского старца Гавриила Кутлумушского.

Старец рассказал поучительные истории из жизни Льва Толстого и Уинстона Черчилля.

«Когда женщины говорят вам что-то под руку – вспомните Уинстона Черчилля, великого английского политика. Одна женщина сказала Черчиллю: «Если бы ты был моим мужем, я бы тебя отравила». А он сказал: «Если бы я был твоим мужем, я бы выпил этот яд». Перед тем, как начать разговаривать, надо не забывать три вещи: добротой можно добиться больше вещей, чем насилием, больше мы выигрываем улыбкой, чем мечем и так далее. Меч все режет, все рубит, и ничего не дает. Улыбка – это небольшая вещь, но она исправляет тысячи вещей. Третье – не будем забывать то, что говорят арабы, тот, кто умеет сладко говорить, может иметь дело даже с львицей. Зло всегда вместе со злом идет, а добро с добром. Льва Толстого, русского писателя, ограбили два раза, и ему сказали друзья: «Почему ты не берешь пистолет, чтобы защитится?». Он сказал им: «Зачем мне он, если они возьмут у меня даже этот пистолет»», - рассказал старец.

Афонит также напомнил о том, как важна молитва.

«Золотые ключи, которые открывают ворота Неба, и приходит благословение Свыше от Бога – это, прежде всего, частая исповедь и причастие и молитва «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя» и «Пресвятая Богородица, спаси нас». Один святой сказал, когда мы каждый раз обращаемся с Иисусовой молитвой к Богу, то всегда Господь Бог отвечает: «Сын мой, Я тебя спасаю». Пост в среду и пятницу без масла, а в другие дни – как говорит Церковь», - сказал старец Гавриил.

Он рассказал, почему, с духовной точки зрения, люди болеют.

«Одна причина, почему мы часто заболеваем сердечными болезнями, давлением и так далее – в том, что мы не соблюдаем пост. И всегда нужно Библию читать, хотя бы понемногу, каждый день. Иоанн Златоуст говорил, когда читаешь Библию – тогда открываются перед тобой Небеса», - рассказал отец Гавриил.

Старец напомнил, почему важно подавать милостыню.

«Даже «Господи помилуй» на могиле не скажешь, если хорошее дело не сделаешь. То, что даем мы из рук своих – это нам принадлежит, все остальное уходит. Когда тебя хоронят – в карманах ничего нет. Все теряется, кроме того, что отдаешь. И ничего не принадлежит мне, если оно только для меня. Такая общая логика – не давай, потому что у тебя не будет, будешь голодать после этого. В то время, когда наша вера говорит тебе – дай, потому что Бог даст тебе в сотни и тысячи раз больше, чем ты дал. Безрукий – это тот, который не имеет рук, но безрукого руки намного лучше, чем руки жадного человека. Хочешь, чтобы вокруг тебя были все бедные – хватай все подряд, а если хочешь, чтобы у тебя было, действительно, блаженство – раздавай. Если хочешь стать нищим – тогда собирай. Хочешь умереть от голода – закрой глаза и уши в отношении человеческой боли», - подытожил афонский старец.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".