На Святой Горе обрели мощи монаха Симеона Афонского

На Святой Горе в скиту Новая Фиваида 21 марта были обретены мощи монаха Симеона Афонского, который умер в 2004 году. Об этом сообщается на сайте isihazm.ru.

Также в сети опубликовано фото, на котором видно, как отец Симон (Бескровный), сын старца Симеона, держит в руках его главу.

Глава монаха Симеона желтого цвета, это, согласно афонскому Преданию, означает милость Божию и оправдание пред Господом.

Отец Симон (Бескровный) взял имя отца «Симеон Афонский» в качестве псевдонима для своих книг о духовной жизни. Таким образом, он посвятил их своему отцу.

В первой книге, написанной иеромонахом Симоном, как продолжение притч монаха Симеона, были собраны притчи и афоризмы. Издание называлось «Таинственные беседы».

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".