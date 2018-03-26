На Святой Горе обрели мощи монаха Симеона Афонского
09:47, 26 марта 2018Афон
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На Святой Горе в скиту Новая Фиваида 21 марта были обретены мощи монаха Симеона Афонского, который умер в 2004 году. Об этом сообщается на сайте isihazm.ru.
Также в сети опубликовано фото, на котором видно, как отец Симон (Бескровный), сын старца Симеона, держит в руках его главу.
Глава монаха Симеона желтого цвета, это, согласно афонскому Преданию, означает милость Божию и оправдание пред Господом.
Отец Симон (Бескровный) взял имя отца «Симеон Афонский» в качестве псевдонима для своих книг о духовной жизни. Таким образом, он посвятил их своему отцу.
В первой книге, написанной иеромонахом Симоном, как продолжение притч монаха Симеона, были собраны притчи и афоризмы. Издание называлось «Таинственные беседы».
"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".
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