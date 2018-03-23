Старец Гавриил Афонский: почему 300 поклонов бывает тяжелее делать, чем 5 тысяч (видео)

Информационный портал Святой Горы Афон в Youtube опубликовал видео с поучениями известного старца Гавриила Афонского.

В видео старец Гавриил рассказывает малоизвестные и интересные истории из жизни на Святой Горе, которые важно знать каждому христианину. Он разговаривает на греческом языке, но видеоролик переведен на русский.

«На грешника, который с ужасом смотрит на свое состояние, Господь в это время смотрит на него, как на будущего святого. Так что никогда нельзя судить людей по внешности. Иногда мы расстраиваемся из-за того, что не можем делать много поклонов, или строго постится, но задай себе вопрос: «Чего боится сатана?». Разве он боится поклонов, разве он не постится больше нас? Сатана боится одного – чистой исповеди помыслов и полного послушания. Тогда человек оказывается для него недоступен», - отметил афонский старец.

Отец Гавриил также рассказал поучительную историю, которая произошла на Святой Горе.

«У нас на Афоне был такой случай, в монастыре Григориат был такой игумен Гавриил, известный старец, и был там один ревностный монах, который делал 5 тысяч поклонов в сутки, но он благословение на это не брал, а делал это по своему усердию и произволению.

Однажды случайно игумен спросил его: «Отче, а сколько ты делаешь поклонов?». А тот отвечает: «Всего 5 тысяч». «А кто тебе дал благословение?». На это монах не мог ничего ответить. Тогда мудрый игумен говорит ему: «С сегодняшнего дня делай столько же поклонов, сколько делают все отцы монастыря – 300». И что же вы думаете! На следующий же день этот монах пришел к игумену, и с сокрушением сказал: «Геронда, я не могу понести тяжести того правила, которые ты на меня возложил». «А в чем тяжесть?», - удивился игумен. «Мне тяжело делать 300 поклонов», - ответил монах. «Но разве ты до этого не делал 5 тысяч?», - удивился игумен.

Вот как легки подвиги без благословения, выращивающие нашу гордыню. Он не мог делать 300 поклонов, а потому терял свое высокое положение в собственных глазах и становился как все. Гордыня лишалась пищи и начинала обливаться кровью», - рассказал старец Гавриил.

На Крестопоклонной неделе Великого поста старец Гавриил перенес операцию, и находится больнице.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".