Старец Гавриил Афонский – о том, чего боится сатана

На Youtube-канале информационного портала Святой Горы Афон опубликовано видео с поучениями старца Гавриила Афонского (Карейского). Он рассказывает истории из жизни на Афоне и дает наставления.

«Однажды известный старец Ефрем Катунакский пришел в монастырь Ватопед и на встрече ватопедские отцы решили использовать эту возможность и спросили его: «Геронда, дай нам какие-то поучения об умной молитве. Отец Ефрем ответил так: «Меня старец не учил умной молитве, а учил только послушанию». Итак, основание духовной жизни любого христианина, а тем более монаха – чистая исповедь помыслов и полное послушание духовнику. Монах вообще должен отвечать: «Простите, благословите», искренне, от всего сердца. И сразу вспоминаем, что ничего, кроме этого не боится сатана. Все остальное для него – всего лишь благочестивые игры», - говорится в видеоролике.

Старец Гавриил рассказал об особенностях принятия в монастырь человека, который раньше состоял в браке.

«Отцы нам заповедали, что мирянин, имеющий семью, никогда уже не станет настоящим послушником. А почему? – Потому, что он сам уже был старцем в семье. И подчиняться он уже не сможет. Поэтому после 40 лет вообще не принимают в монастыри. А если принимают человека имевшего семью, то уже принимают его про икономии и во многом оказывают ему снисхождение. Так что одинаковых требований ко всем в монастыре быть не может», - сказал старец Гариил.

***Икономи́я (от греч. οἰκονομία – устроение дома, дел) – христианский принцип богословия и решения церковных вопросов с позиции снисхождения, практической пользы, удобства.

По видео материалам Информационного портала Святой Горы Афон.

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