Фрески афонской келлии «Маруда»: репортаж

Паломники посетили афонскую келлию в честь Рождества Пресвятой Богородицы «Маруда», которая принадлежит обители Хиландар. Вим Вугд поделился впечатлениями о пребывании здесь и уникальными фотографиями на своем блоге athosweblog.com.

«Мой афонский друг Ян Пауль Брюггенат (Jan Paul ten Bruggencate), который отметил свой 87-й день рождения в этом месяце и снова посетит Афон в мае, много раз посещал келлию «Маруда». Он посоветовал мне ее также посетить, и в 2016 году, наконец, состоялось наше посещение этого прекрасного места, с помощью дружелюбного отца Макария», - написал блогер.

На фото, которое опубликовал Вим Вугд, отец Макарий обнимает одного из своих гостей.

«Мы много раз писали о келии, […] но, к моему удивлению, я обнаружил еще одну фреску, которую на самом деле легко найти на внешней стене церкви. Фрески начинаются с шести сцен над скамейкой, где отец Макарий сидит с тремя людьми и идет дальше за угол, на белую стену справа. Все сцены относятся к жизни Иисуса Христа, начиная с Благовещения слева. […] В углу фреска продолжается сценой Младенца Иисуса, окутанного в тканях. Следующие три сцены показывают нам волхвов с Востока и звезду над Вифлеемом, а затем больше сцен из жизни Христа. Сцена справа окрашена рядом с окном церкви. Под каждым изображением есть описание. Фрески заканчиваются изображением Иисуса Христа, Сидящего на троне, в сопровождении четырех ангелов и шести человек», - написал мужчина.

Также он описал, как завершилось их паломничество в келии «Маруда».

«После быстрого завтрака с хлебом и водой (без пива Heineken!). Пришло время уйти и попрощаться с отцом Макарием и нашим другом Ефремом из Бельгии. Последние инструкции Ефрема для нашего похода», - подытожил паломник.

По материалам athosweblog.com.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".