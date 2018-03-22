Акведук в Ивероне: сейчас и 100 лет назад

Герман Вугд на блоге athosweblog разместил публикацию о системе водной коммуникации в афонской обители Иверон. Также он поделился фотографиями, среди которых есть также 100-летней давности.

«Пасхальная процессия с Иверской иконой Богоматери в 1917 году слева, видна часть акведука Иверона. Монахи собираются передать большим сооружением. Обратите внимание также на леса, они необходимы, чтобы сохранить трубу на своем месте?», - задается вопросом блогер.

Паломник также изучал карты, в том числе Google, чтобы понять, как сооружен водопровод в монастыре.

«Я несколько раз побывал в Ивероне, но не заметил акведука. Но с увеличением качества карт Google, я считаю, что нашел подходящее место. Водоканал начинается с красной стрелки, и я думаю, что фотограф черно-белого изображения стоял, где отмечено красной звезде, делая фотографию. Слева - здание, расположенное рядом с водным путем, а сзади - длинное здание, которое также можно увидеть на фотографии. Деревянное здание спереди на фотографии не сохранилось», - отметил Герман Вугд.

Также он поделился фотографиями этого водопроводного канала, сделанными в 2004 году.

***Акведук (от лат. aqua – вода и duco – веду) – канал, труба, необходимая для подачи воды из расположенных выше их источников. Также акведуком называют часть водопровода в виде моста.

По материалам athosweblog.com.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".