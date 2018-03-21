Записки паломника: лаврский скит Продром

На англоязычном блоге athosweblog паломники Герман Вугд (Herman Voogd) и Бас Кампс (Bas Kamps) продолжают делиться впечатлениями о пребывании на Святой Горе. На этот раз они посетили скит Великой лавры Продром в честь Иоанна Предтечи.

«Непосредственно от Лавры начинается тропинка, которая переходит на открытую дорогу, сделанную из бетонных плит. Но, к счастью, через 800 метров старая дорога ведет по прямой, ведет почти к морю (около 500 метров к нему). Проход очень закрыт из-за густой растительности. […]. Перед самым большим деревянным крестом на южном хребте открывается панорамный вид», - написал блогер.

Далее мужчина описал каким предстал перед ним скит Продром.

«Здесь мы видим скит Продром с этой высокой точки, в утреннем свете. Огромный скит выглядит почти симметрично отсюда. Мы увидели двух монахов, стоящих у ворот и рабочих возле грузовиков.

Кипарисы дают красивый темный контраст. Солнце сверкает в море. Я писал ранее об этом месте, когда мы путешествовали от Кавсокаливита к Продрому в 2013 году», - написал Бас Кампс.

Далее он продолжил рассказ, о том, что было видно с их точки обозрения.

«С этого же места вы также можете увидеть конец полуострова - район Акратос. Там мы видим огромный греческий флаг и византийский флаг (желтый с двуглавым орлом). Это келлия, в которой живет монах Иосиф, который любит махать греческим флагом, чтобы приветствовать пилотов на истребителях, которые пролетают мимо. Ему даже дали летный костюм. Отец Иосиф живет на краю святого мира, примерно в 200 метрах над морем. Прямо внизу находилась знаменитая келия Афанасия, основателя монашеской жизни на Афоне», - отметил паломник.

Бас Кампс рассказал, что электроэнергией монастырь снабжают солнечные батареи и ветряные мельницы.

«Большое поле солнечных батарей установлено не очень далеко от Продрома. Ветряные мельницы также можно увидеть здесь. Настолько хорошо видно, как много усилий прилагается к устойчивой энергии на Святой Горе. Таким образом, монахи всегда будут иметь всю электрическую энергию, необходимую им для выполнения своих задач сейчас и в далеком будущем», - написал он.

Другой блогер, Герман Вугд, дополнил его рассказ фотографией.

«Место, где были сделаны эти фотографии, называется Таврокалыво (Tavrokalyvo). Расстояние от этой точки до Подрома по прямой составляет 1200 метров. Путь из Лавры явно идет с севера и поворачивает направо на красную звезду в направлении Кавсолаливита и Скита Святой Анна. Также видна зигзагообразная дорожка к Продрому», - подытожил блогер.

По материалам athosweblog.com.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".