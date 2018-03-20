40 фактов о 40 мучениках Севастийских

22 марта Церковь отмечает день памяти 40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся.

Сорок мучеников Севастийских – непереходящий праздник, традиционно он отмечается в один и тот же день – 22 марта (новый стиль). Если день праздника Сорока мучеников Севастийских совпадает со средой Крестопоклонной, его могут перенести, как это случилось в этом году.

Ксиропотамский монастырь на Святой Горе Афон посвящен 40 мученикам.

К празднику мы подготовили 40 фактов о святых, погибших в озере на территории Армении.

1. Сорок мучеников Севастийских - святые первых веков христианства.

2. Имена мучеников сохранились: Кирион, Кандид, Домн, Исихий, Ираклий, Смарагд, Евноик, Валент, Вивиан, Клавдий, Приск, Феодул, Евтихий, Иоанн, Ксанфий, Илиан, Сисиний, Аггей, Аетий, Флавий, Акакий, Екдекий, Лисимах, Александр, Илий, Горгоний, Феофил, Домитиан, Гаий, Леонтий, Афанасий, Кирилл, Сакердон, Николай, Валерий, Филиктимон, Севериан, Худион, Мелитон и Аглай.

3. Во времена святых мучеников, в 313 году, Святой Константин Великий издал указ, согласно которому христианам разрешалась свобода вероисповедания и они уравнивались в правах с язычниками.

4. Соправитель Константина Ликиний был убежденным язычником и в своей части империи решил искоренить христианство, которое значительно распространилось там.

5. В то время в армянском городе Севастии одним из военачальников был Агриколай, ревностный сторонник язычества. Под его началом была дружина из сорока каппадокийцев, храбрых воинов-христиан, которые вышли победителями из многих сражений.

6. Когда воины отказались принести жертву языческим богам, Агриколай заключил их в темницу. Воины предались усердной молитве и однажды ночью услышали глас: «Претерпевший до конца, тот спасен будет».

7. Когда на следующее утро воинов привели к Агриколаю, язычник пустил в ход лесть. Он стал восхвалять их мужество, молодость и силу и снова предложил им отречься от Христа.

8. Услышав отказ, Агриколай велел заковать воинов.

9. Услышав приговор, старший из воинов Кирион, сказал: «Император не давал тебе права налагать на нас оковы». Тогда Агриколай смутился и приказал отвести воинов в темницу без оков.

10. Через 7 дней в Севастию прибыл знатный сановник Лисий и устроил суд над воинами.

11. Во время суда Святые твердо отвечали: «Возьми не только наше воинское звание, но и жизни наши, для нас нет ничего дороже Христа Бога».

12. Взбешенный твердостью воинов, Лисий велел побить их камнями.

13. Но камни летели мимо цели: камень, брошенный Лисием, попал в лицо Агриколаю.

14. Когда мучители поняли, что святых ограждает какая-то невидимая сила, они велели заточить их в темницу.

15. В темнице воины провели ночь в молитве и снова услышали утешающий их голос Господа: «Верующий в Меня, если и умрет, оживет. Дерзайте и не страшитесь, ибо восприимете венцы нетленные».

16. На следующий день суд и допрос перед мучителем повторился, воины же остались непреклонны.

17. Святых воинов раздели, повели к озеру, находившемуся недалеко от города, и поставили под стражей на льду на всю ночь. В то время стояла зима, и был сильный мороз.

18. Для обольщения мучеников на берегу устроили баню.

19. В первом часу ночи, когда холод достиг крайней лютости и тела святых обледенели, один из сорока не выдержал подвига и побежал в баню. Но только он вступил на ее порог и ощутил теплоту, как сразу же упал и умер.

20. Видя это постыдное бегство, святые мученики стали усиленно молиться, чтобы Господь укрепил их.

21. В третьем часу ночи Господь послал отраду мученикам: неожиданно стало светло, лед растаял, и вода в озере потеплела.

22. В это время сторожившие мучеников спали, бодрствовал только один темничный сторож Аглаий. Он размышлял над тем, что видел: отделившийся от мучеников тут же погиб, а остальные при лютом холоде оставались живы и невредимы.

23. Поразившись светом, который осиял святых мучеников, он поднял голову вверх и увидел 39 пресветлых венцов, которые опускались на головы страдальцев.

24. Удивившись, что их не 40, по числу подвергшихся страданиям, а 39, он понял, что не достает одного венца, потому что бежавший в баню отвержен от лика святых.

25. Сторож немедленно разбудил спавших стражников, сбросил с себя одежду и на глазах всех побежал в озеро, восклицая: «И я христианин!».

26. Стоя в воде, Аглаий молился: «Господи Боже, я верую в Тебя, в Которого эти воины веруют. Присоедини меня к ним, да сподоблюсь пострадать с Твоими рабами».

27. Утром пришли мучители и, увидев, что святые живы и не пострадали от холода, приписали все это волшебству.

28. Мучители также удивились, что среди воинов оказался темничный страж и впали в ярость.

29. Святых мучеников приговорили вывести из озера и подвергнуть новому истязанию - перебить им голени молотами.

30. Во время этой мучительной казни мать самого юного из воинов, Мелитона, убеждала сына не страшиться и претерпеть все до конца.

31. Тела мучеников положили на колесницы и повезли на сожжение. Юный Мелитон еще дышал, и его оставили лежать на земле.

32. Тогда мать подняла сына и на своих плечах понесла его вслед за колесницей. Когда Мелитон испустил последний вздох, мать положила его на колесницу рядом с телами его святых сподвижников.

33. Когда костер сгорел до тла, кости святых мучеников остались целы.

34. При этом мучители не успокоились: боясь, что христиане будут поклоняться святым мощам, они решили бросить их в реку. Но Господь снова сохранил в воде все кости мучеников в целости.

35. Через три дня святые мученики явились епископу г. Севастии Петру и сказали ему: «Приди ночью и вынеси нас».

36. Блаженный епископ с благоговейными мужами из своего клира в темную ночь пришел на берег реки. Там они увидели дивное зрелище: кости святых сияли в воде, как звезды, светились и те места в реке, где лежали малейшие частицы их. Епископ собрал все до одной кости и частицы их и положил в достойном месте.

37. Память святых 40 мучеников во всех древнейших месяцесловах относилась к кругу наиболее чтимых праздников и памятей святых. По Уставу в состав службы 40 мученикам входит 2 канона.

38. В день памяти 40 мучеников облегчается строгость поста - разрешается вкушать вино и даже елей и предписывается непременно совершать Литургию Преждеосвященных Даров.

39. День памяти сорока мучеников Севастийских был для простого люда знаком, что долгая и морозная зима подходит к концу. Близилась весна, и в разгаре был пост - «весна души».

40. Праздник совпадал с днем весеннего равноденствия, очень значимого в языческом сознании наших предков. Это был день, когда христианские смыслы накладывались на ветхие языческие.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".