На Афоне Митрополит Онуфрий возглавил богослужение по случаю дня памяти матери великомученика Пантелеимона

15:05, 19 марта 2018
Афон
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Вечером 17 марта Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил всенощное бдение, после которого состоялся постриг в монахи трех насельников святогорской обители.

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В Воскресенье Иоанна Лествичника, 18 марта, Митрополит Онуфрий возглавил богослужение в афонской Свято-Пантелеимоновой обители, в храме в честь святой праведной Еввулы, который он освятил в 2003 году.

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Предстоятеля в паломнической поездке сопровождал управляющий сплавами УПЦ митрополит Антоний.

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На Афон паломники прибыли по случаю праздника. В этот день в монастыре почтили память святой праведной Еввулы - родной матери святого великомученика Пантелеимона, глава которого хранится в монастыре.

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"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".

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