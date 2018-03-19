На Афоне Митрополит Онуфрий возглавил богослужение по случаю дня памяти матери великомученика Пантелеимона

Предстоятель Украинской Православной Церкви посетил Святую Гору Афон.

Вечером 17 марта Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил всенощное бдение, после которого состоялся постриг в монахи трех насельников святогорской обители.

В Воскресенье Иоанна Лествичника, 18 марта, Митрополит Онуфрий возглавил богослужение в афонской Свято-Пантелеимоновой обители, в храме в честь святой праведной Еввулы, который он освятил в 2003 году.

Предстоятеля в паломнической поездке сопровождал управляющий сплавами УПЦ митрополит Антоний.

На Афон паломники прибыли по случаю праздника. В этот день в монастыре почтили память святой праведной Еввулы - родной матери святого великомученика Пантелеимона, глава которого хранится в монастыре.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".