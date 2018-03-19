Святая Гора в марте: митрополит Антоний поделился прекрасными видами Афона (фото)

Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) сопровождал в паломнической поездке на Святую Гору Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Онуфрия. На своей странице в Фейсбук владыка Антоний поделился фотографиями со Святой Горы. Паломники посетили Свято-Пантелеимонов монастырь 17-18 марта. "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".

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