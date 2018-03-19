Священный Кинот Святой Горы выступил против создания точных копий афонских чудотворных икон

Священный Кинот Святой Горы Афон в последние годы выступал против массовой практики в целях создания точных копий знаменитых чудотворных икон, которые затем были переданы в разные города на приходы.

Администрация Святой Горы в феврале направила письмо всем монастырям и их скитам, чтобы «проявить сдержанность и избежать подобных событий», согласно решению Кинота с конца прошлого года. Вопрос будет рассмотрен на двойном совете, состоящем из постоянных представителей 20 монастырей, на котором будет принято окончательное решение.

Причиной такого решения Священного Кинота является острая критика практики, которая в последние годы стала своего рода модой, поскольку отдельные епископы и даже местные церкви изо всех сил пытаются приобрести такие копии. Греческие СМИ указывают в качестве инициатора создания точных копий чудотворных икон настоятеля монастыря Ватопед архимандрита Ефрема, который часто сопровождает копии в разных городах по всей стране.

Критики считают, что мотивация для создания таких копий не является духовной, а финансовой. Иконы сопровождаются «рекламой» среди верующих, что копия, благодаря ее полной переписке с оригинала, также является чудотворной. Точные копии икон встречают с почти государственными почестями и шумными празднованиями.

За последние 5 лет в Греции было около 30 подобных встреч. Часто точные копии заказываются на средства богатых бизнесменов, которые льстит своим амбициям. Это приводит к профанации почитания иконы, считают критики, и порождает обвинения в жадности и использовании религиозных чувств верующих, считают критики.

Недавно два настоятеля афонских монастырей обменялись острыми открытыми письмами, обсуждая этот вопрос, это свидетельствует о том, что этот вопрос является болезненным для Святой Горы. Архимандрит Григорий, настоятель монастыря Дохиар, публично осудил практику Ватопедского монастыря, который путешествует по стране с точными копиями чудотворных икон. Архимандрит Ефрем ответил, что эти копии были созданы согласно каноническим нормам, и по согласию местного епископа, а сам он не имел личной выгоды от таких поездок.

Перевод по материалам dveri.bg, orthochristian.com.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".