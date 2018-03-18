Святой Иоанн Болгарин – афонский святой, который стал мучеником в 19 лет

Православные христиане 18 марта (по новому стилю) отмечают день памяти афонского святого - мученика Иоанна Болгарина.

Святой Иоанн родился в Болгарии. Он отрекся Христа, но позже осознал, какой большой грех совершил и раскаялся.

Он покинул родину и прибыл на Афон. Здесь он остановился в Великой лавре, где прожил три года под духовным руководством у старца.

Совесть не давала ему спокойно жить – он прибывал в унынии и весь его вид говорил о том, что человек терпит какое-то величайшее зло – отречение от Христа.

Будучи не в силах терпеть угрызения совести мученик покинул Святую Гору и прибыл в Константинополь. Здесь он оделся в турецкие одежды и вошел в мечеть Айя-София. Он стал креститься и молится, чем поразил агарян. Они подошли к нему и стали расспрашивать, для чего он так делает.

Иоанн без страха исповедал себя христианином и объяснил, что как христианин он творит на себе знамение крестное и покланяется Христу - Истинному Сыну Божиему и Богу.

Мусульмане пытались обратить святого вновь в ислам, но он оставался тверд в своих убеждениях.

Тогда его вывели за двор святой Софии и обезглавили. Таким образом, в 1784 году Иоанн искупил свой грех отречения от Христа и стал святым мучеником. Ему было 19 лет.