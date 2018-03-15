Иоаким Итакийский – афонский святой, по молитвам которого прекратилась эпидемия чумы

Православные христиане 15 марта (по новому стилю) отмечают день памяти афонского святого преподобного Иоакима Итакийского.

Святой Иоаким родился в 1786 году на греческом острове Итака в благочестивой семье. Мачеха упрекала его в пренебрежении домашними обязанностями, что он вместо того, чтобы помогать по дому посещал церковь.

Он работал на судне у отца, а затем нанялся юнгой на торговый корабль. Тяжело работая, святой не забывал о посте и молитве.

Однажды их корабль пристал к берегам Афона. Тогда святому было 17 лет. Он посетил Ватопед, где и остался, и принял монашество, а затем – великую схиму. Здесь он в течение 20 лет исполнял послушание эконома.

В годы Греческой революции - 1821–1829 гг, святой Иоаким проводил беседы с людьми, утешал народ, поддерживая национальный и христианский дух.

Он устроился работать на корабль матросом, развозил продукты и таким образом спас много людей от голода.

Однажды ночью, когда судно пришвартовалось возле берегов Пелопоннеса, он услышал выстрелы и крики людей, убегающих от отряда. С молитвой Иоаким пристал к берегу и принял беглецов на борт. Таким образом, никто не пострадал.

Когда воцарился мир, святой отправился на Итаку. Пять лет он прожил в лишении всего самого необходимого, в лесной чаще. Он проводил все время в молитве.

К святому приходили местные жители за духовным советом. Его прозвали Иоакимом Папулакисом (в переводе - Батюшкой). Все, что ему приносили люди в знак благодарности, он раздавал нищим. Он получил от Святого Духа дар прозорливости и предупреждал людей о грядущих опасностях, предотвращал преступления, утешал бездетных женщин, предсказывая им о рождении будущих детей. Своей жизнью он служил примером для подражания всем местным жителям.

Однажды на него донесли, что святой якобы пророчествует о будущих несчастьях. Его вызвали к губернатору острова, который был англичанином. Он хотел ударить Иоакима, но его кресло перевернулось, он упал и потерял сознание. Очнувшись, губернатор попросил у святого прощения и отпустил его.

С тех пор Иоаким ходил по острову, проповедуя веру Христову и только на зиму искал, где укрыться от морозов. На теле святой носил тяжелую плиту из свинца, постился и непрестанно молился. На деньги жертвователей он строил церкви в селениях, где их не было, и помогал бедным.

Молитвами святого прекращались эпидемии, нашествия саранчи, исцелялись больные. В одном из селений началась эпидемия чумы, и он повелел построить церковь, и после того как святой там помолился, болезнь отступила.

Он многократно подвергался гонениям.

Святой упокоился с миром 15 марта 1868 года после непродолжительной болезни. На его похороны пришли почти все жители острова, желая получить хоть частичку его одежды или савана. Поэтому, его мощи оказались в опасности, его пришлось тайно похоронить за церковью святой Варвары, построенной по указанию Иоакима в селении Ставрос.

23 мая 1992 года по благословению игумена обители Ватопед произошло обретение мощей святого Иоакима. В 1998 году он был канонизован Константинопольским Патриархатом.

"Православное наследие Украине на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".