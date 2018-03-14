В интернете появилась аудиозапись, где преподобный Паисий Святогорец отвечает на 8 важных вопросов

На сайте otelders.org появилась аудиозапись, в которой известный афонский старец - преподобный Паисий Святогорец отвечает на 8 важных вопросов.

Преподобный Паисий задается вопросами: о Боге, что сегодня известно большинству христиан о Нем; о вере; о послушании; работе и других аспектах духовной жизни каждого христианина.

«Мы должны говорить о мыслях. Сегодня, где мысли каждого человека? Где наши мысли?», - говорил Паисий Святогорец.

Старец также размышляет на тему радости.

«Каждый желает радости, и многие люди ищут ее в тех местах, где нет радости... Некоторые люди ищут радости в похоти, некоторые - в еде и питье, другие - в разгулах, другие - в деньгах, иные - в пылу... Они стремятся найти радость, но есть ли радость в этих вещах? Есть ли в кошельке радость, насколько она полна? Сколько людей имеют кошельки, полные денег, но все же у них нет радости», - рассказывал преподобный.

Святогорец рассуждал также о душевном покое и молитве.

«Есть ли сегодня мир? Взгляните на общество! Войны, иски, ссоры дома, в семьях, везде есть недовольство и брань, где мир? Кто желает добра и молится сегодня?», - отмечал Паисий Святогорец.

«Есть много тем, о которых можно поговорить: желания, гнев, воля, терпение, многословие... К сожалению, сегодня большая часть жизни человека тратится на ненужные слова. Я от всего сердца желаю всем людям радостно принять слова Евангелия, которые были написаны для нас, для всего человечества, чтобы все были спасен ... никто не погиб и все вместе стояли в Его Царстве Небесном и прославляли Его со своими ангелами и всеми святыми», - подытожил преподобный Паисий.

По материалам otelders.org.

"Православное наследие Украине на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".