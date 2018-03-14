Агапий Ватопедский – афонский святой, который привел к вере человека, у которого 12 лет пробыл в плену

Православные христиане 14 марта (по новому стилю) отмечают день памяти афонского святого преподобного Агапия.

О жизни святого Агапия до принятия монашества не сохранилось сведений. Преподобный был послушником у одного старца, который исполнял подвиг безмолвия в келье Святой Троицы в местности Колицу, которая принадлежала монастырю Ватопед.

Однажды святой вышел к морю, чтобы постирать свои вещи. На него напали агаряне, которые схватили его и увезли с собой в город Магнисия. Здесь они продали Агапия тоже агарянину. Святой пребывал в рабстве 12 лет. Его сковали в оковы, в которых ему приходилось много работать.

По ночам святой со слезами молился Богородице, чтобы Она освободила его из плена и тяжелой работы. Пресвятая Дева услышала его молитвы и явилась преподобному во сне и повелела ему не боясь идти к своему старцу.

Проснувшись Агапий увидел чудо - цепи с него спали, а двери были открыты. Преподобный понял, что ему помогла Сама Божия Матерь. Он беспрепятственно вышел из дома и отправился на Святую Гору.

Когда он прибыл на Афон, старец подумал, что святой обманул агарян и сказал: «Чадо! Агарянина ты обманул, но Бога никто и никогда не обманет; в час всеобщего суда ты должен будешь отдать ответ за те сребреники, которые истратил твой господин на покупку тебя, чтобы иметь тебя помощником в своих нуждах: поэтому, если ты истинно желаешь себе спасения, иди назад к своему господину и служи ему. Поступив так, ты будешь истинным рабом Божиим и верным Его служителем; когда же Бог просветит господина твоего, он сам даст тебе отпуск».

Святой Агапий воспринял эти слова старца, как от Бога и вернулся к агарянину, который тогда его купил. Агарянин очень удивился, когда увидел его и спросил, как ему удалось уйти, и почему он сейчас вернулся.

Преподобный все ему рассказал. Агарянин изумился добродетели старца и христианской вере и его душа смягчилась.

Агарянин вместе с Агапием и двумя своими сыновьями прибыл на Афон, к старцу. Там они приняли крещение, а затем – монашеский постриг. Они стали духовными детьми старца, а затем, после его смерти, святого Агапия.

"Православное наследие Украине на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".