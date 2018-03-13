Детали афонских монастырей: стела дохристианских времен в обители Костамонит

На англоязычном блоге athosweblog паломник Герман Вугд (Herman Voogd) продолжает делиться впечатлениями о пребывании на Святой Горе и публикует уникальные фотографии. На этот раз он поделился информацией о древней стеле, которую он увидел в обители Костамонит.

«Это вход в Костамонит, вид со двора. На правой стороне крыльца находится докризисная, так называемая, часть стены», - написал паломник.

Он обратил внимание на стелу, расположенную здесь.

«Стела - это каменная или деревянная плита, обычно более высокая, чем широкая, возведенная в древнее времена как памятник. Могильные стелы часто использовались для погребальных или памятных целей. Эта стела сделанная в середине IV века до Рождества Христова», - рассказал Герман Вугд.

Мужчина описал детали, которые изображены на стеле.

«Две фигуры – безошибочно, женщины. Женщина, которая стоит, вероятно, слуга, держит коробку и предлагает что-то умершей (которая сидит). Это может быть украшение, как в красивой Могиле Стеле Хэгезо, датированное около 410 - 400 годами до н.э.», - предположил паломник.

Он разместил фото могильной стелы Хегезо, которая хранится в Национальном археологическом музее в Афинах.

Герман Вугд также опубликовал фотографию статьи из немецкого журнала под названием «Antike Welt» Ульриха Хюбнера о дохристианском объекте в Костамоните.

«Писатель указывает, среди прочего, что Стела, вероятно, помещена в стену еще до 17-го века. Первоначально объект прибывает из Метохии (земля в другом месте, принадлежащая монастырю) за пределами Афона или из восточной части Греции», - подытожил блогер.

По материалам athosweblog.com.

"Православное наследие Украине на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".