Записки паломника: посещение афонских монастырей с ребенком

Паломник Максим Наумов на странице группы «Святой Афон» в Фейсбук рассказал о своем паломничестве на Святую Гору.

«Вернулись с младшим с Афона. Впечатлений масса. Основное - Русский Афон возрождается, порой быстрее и краше греческого. Великое дело сделано к 1000-летию русского присутствия на Афоне! Свято-Пантелеимонов монастырь, скиты Ксилургу и Старый Русик возродились во всей своей мощи конца 19 века», - написал мужчина.

Он также добавил, что возрождаются не только здания, а и духовная жизнь в монастырях.

«Духовная жизнь в них тоже налаживается, особенно с приходом нового наместника архимандрита Евлогия. Однако и "вечное" противостояние с греками никуда не делось за 100 лет. А жаль - надо бы не между собой - православными толкаться, а Китай совместно просвещать!», - написал паломник.

Он посетил Святую Гору с сыном и подчеркнул, как важно брать с собой в паломничество детей.

«В целом же Афон удивителен, прекрасен, гостеприимен, комфортен даже, и благодатен. Везите детей - до 12 лет - оптимально. Потом им уже сложно оторваться от планшетов-игрушек», - отметил Максим Наумов.

"Православное наследие Украине на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".