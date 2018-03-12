10 изречений святых и старцев Афона, которые помогут победить грех хвастовства

Во время Великого поста, который продолжается у православных, верующие стараются больше уделить внимание борьбе со грехами, чтобы духовно подготовиться к встречи Пасхи Христовой. Мы собрали изречения святых и старцев Святой Горы, которые помогут побороть грех тщеславия и превозношения.

1. «Тот, кто ленив, невнимателен, небрежен, дерзок и распущен и не скрывает неприязнь к ближним, но заявляет, что имеет духовную практику, знай, что слова его – хвастовство». (Монах Симеон Афонский).

2. «Если мы считаем за великую честь и за благодеяние то, что Благой Бог устроил так, что мы стали христианами, то в этом нет никакой гордости. Если, допустим, кто-то считает особым благословением и радуется, что Бог дал ему хороших и благочестивых родителей, то это не значит, что человек хвалится мирской похвалой. Это значит, что он испытывает благодарность Богу». (Преподобный Паисий Святогорец).

3. «Отец N горел ревностью к подвигам, однако расслабленный дух особножительного монастыря породил в нем сначала гордость, а затем и превозношение. Чем больше он с гордостью подвизался, тем сильнее ожесточалось его сердце. Его не волновало, что его ближний находился в опасности или скорби, - главным для него было совершить свои многочисленные сотницы и сделать побольше поклонов. Все свое время, с точностью до минут, он заполнил подвигами, чтением канонов и так далее. Он эгоистически понуждал себя к подвигам, чтобы стать святым, и в конце концов начал ощущать душевную тяжесть. Он соблюдал строгий пост, ничего не вкушал до вечера или же по три дня подряд. Тот, кто встречал его - согбенного, высохшего, с серьезным выражением лица, - судя по его внешнему виду мог вообразить, что перед ним великий подвижник». (Из книги «Отцы-святогорцы и святогорские истории»).

4. «…Если когда либо восчувствуем побуждение чем либо потщеславиться: то воспомянем свои слезы, если имеем их, и благоговейное предстояние в молитве нашей пред Богом, А если нет у нас ни того, ни другаго, представим себе исход наш из сего мира, - и безстудное тщеславие чрез сие отженется. Ежели же и за сим оно гнездится в нас, убоимся, по крайней мере, того срама, который последует тщеславному». (Преподобный Нил Сорский).

5. «Тот, кто не прошел послушание и страданиями и скорбями не стяжал смирение, но заявляет, что имеет его – хвастовство». (Монах Симеон Афонский).

6. «Тщеславие пагубно влияет на тех, кто уже обладает духовными плодами, кто уже достиг совершенства». (Афонский старец Иосиф Исихаст).

7. «…Человек всегда теряет, если сообщает другим о сделанном им добре и гордится сделанным Только без толку трудится, ещё и осуждается. Один человек, который готовился стать священником, за сорок дней до хиротонии удалился в глухой монастырь. Спустя тридцать восемь дней ему нужно было выйти из монастыря в мир. И он из кожи вон лез, чтобы вернуться в монастырь и "отсидеть" ещё два дня, чтобы потом говорить, что провёл в монастыре сорок дней перед хиротонией. Ведь и Моисей, прежде чем получить десять заповедей, пробыл на Синае сорок дней!.. Потом он всем говорил: "Я перед хиротонией провёл в уединении сорок дней". Но разве так приходит благодать? Да лучше бы он просидел двадцать, или пятнадцать, или вообще ни одного дня, чтобы не иметь повода хвалиться, что просидел сорок дней, - больше бы благодати получил». (Преподобный Паисий Святогорец).

8. «Один диакон похвалил прекрасные волосы преподобного Симеона Филофейского, который ходил всегда босым и имел только один хитон. Тогда святой отрезал свои волосы и отдал их ему, почему его называют еще и Симеоном Остриженным». (Из книги архимандрита Иоанникия (Коцониса) «Афонский отечник»).

9. «Тот, кто не пребывает в непрестанной молитве и внимании, неустанно ища Христа, но заявляет, что нашел Его – хвастовство». (Монах Симеон Афонский).

10. «Много, говорит, бдительности нужно нам против духа тщеславия. Ибо он весьма сокровенно, со всяким ухищрением, вкрадывается в наши намерения и действия, преграждает иноку путь к истинному преспеянию и силится исказить и извратить дело наше так, чтобы оно было не для Бога, но из тщеславия и человекоугодия. Посему надлежит нам во всякое время строго испытывать себя, и - упражнения свои внешния и мысленныя: для Бога и для пользы ли душевной оне совершаются? Надлежит всячески избегать похвал человеческих, и, памятуя сказанное Святым Давидом: Господь розсыпа кости человекоугодников (Псал. 52, 6), отревать всякий помысл льстивый, и внушающий что либо сделать по человекоугодию. Таким образом твердо да направляем все ко благоугождению Богу». (Преподобный Нил Сорский).

"Православное наследие Украине на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".