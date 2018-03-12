Афонский старец - об опасности искажений в духовной жизни

Схимонах Иосиф из Ватопедского монастыря был известным и почитаемым в православном мире духовником. В интернете опубликован перевод собрания его поучений, в частности об изменениях и искажениях в духовной жизни.

Старец сравнил перемены в духовной жизни с погодой.

«Хоть мы и находимся посреди зимы, вчерашний день был хорошим, солнечным. У нас появилась надежда, что погода и впредь будет мягкой, но вот сегодня снова наступила непогода. И вот мы вновь заперты в доме, забросив все наши дела. Мы вынуждены занять оборонительную позицию и переждать, пока не пройдет ненастье, которое, как всем нам известно, явление временное. Подобные изменения погодных условий происходят и в нашей духовной жизни. Повороты и искажения являются следствием падения человека», - говорил старец Иосиф.

«…Теперь он (человек – ред.) подвержен искажениям, ставшим неотделимой частью его духовного мира, и не властен он ни над чем в своей личности. И не может он знать, что он найдет в ней. Лишь сила разума сохранилась у него, и с ее помощью выдумывает он способы спастись от опасностей, проистекающих от искажений. Это великая мудрость, которая призвана помочь нам, монахам, спастись, ибо жизнь наша есть внимательное изучение совести», - рассказывал отец Иосиф.

Святогорец рассказал, как избежать искажений.

«…необходимо научиться во всем, до мельчайших подробностей, управлять искажениями. Искажения, как мы уже говорили, подобны погодным условиям. Они не постоянны, но переменчивы во времени. Они не должны никого пугать, не должны менять ход нашей жизни.

Возьмем, к примеру, моряков. Они не меняют свою профессию, когда море превращается в ад, когда на нем шторм. Что же они делают? Просто бросают якорь в бухте и пережидают. А затем продолжают свой путь, не заботясь больше о прошедшем шторме. Так же и мы не имеем страха, если умеем правильно справляться с искажениями. Посредством искажений сатана пытается пробудить в нас страх, преградить нам дорогу. Однако, хорошо зная заранее, что искажения это временные и обманом прокравшиеся в нашу душу явления, мы не будем обращать на них внимания, но, подобно морякам, бросим якорь и будем ждать, когда пройдет шторм и мы сможем продолжить наш путь», - говорил афонский старец.

Он также подчеркнул, что подобные искажения являются искушениями, которые в результате приносят благо.

«Искажения вызываются разными причинами. Однако, независимо от того, справа или слева они приходят, искушения имеют одну цель – благо, пользу для человека. Господь жизни и смерти, прежде чем допустить, чтобы что-либо произошло с человеком, должен рассудить по Своей Божественной справедливости, которая непременно судит во благо человека. Ибо любовь и промысел Божий, как и все божественные совершенства, суть божественные и совершенные. Бог неизменен, так что ни из одного Его решения не может проистекать зло. […] Если Господь допускает – и в особенности в человеке, которого столь сильно возлюбил, что «иже убо сына Своего не пощаде» – искажение, искушение, то Он допускает их из любви, для его же пользы», - говорил отец Иосиф.

***Схимонах Иосиф Ватопедский был учеником старца Иосифа Исихаста. Старец Иосиф Ватопедский много потрудился для восстановления Ватопеда. Он было известен в православном мире как опытный духовник. Умер 1 июля 2009 года.

По материалам pemptousia.ru.

"Православное наследие Украине на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".