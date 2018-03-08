Записки паломника: афонский телеграф и электроснабжение (фото)

На англоязычном блоге athosweblog Герман Вугд (Herman Voogd) опубликовал материал о телеграфной линии, которую провели на Святую Гору в начале прошлого века. Он опубликовал фотографии того времени.

«Человек на телеграфном столбе в Карее в конце XIX века. Морские кодексы и телеграммы, в служили способом коммуникации, для которых использовали электричество», - написал блогер.

Он также опубликовал карту начала ХХ века.

«На карте, сделанной в 1901 году, видна телеграфная линия. От границы телеграфная линия ведет к Карее, черному квадрату на карте. Остатки линии должны быть видны вместе с пешеходными дорожками. Это фарфоровый изолятор рядом с дорогой, ведущей к Карее», - отметил Герман Вугд.

Он также рассказал, какая особенность передачи электроэнергии на Афоне сегодня.

«Старую телеграфную линию не следует путать с обычной электрической сетью, так как Гора Афон все еще не подключена к греческой системе передачи электроэнергии. Монастыри используют генераторные установки с мазутом. Эта практика влияет как на шум, так и на загрязнение воздуха и дорогостоящее топливо», - отметил паломник.

Он также опубликовал фотографии афонских построек, в которых расположены генераторы.

«Это лаврская генераторная. Они вынуждены останавливать машины ночью из-за громкого шума. Свято-Пантелеимонов монастырь использует, помимо прочего, солнечную энергию», - заметил мужчина.

«Увеличение числа посетителей приводит к растущей потребности в энергии. Энергетическая проблема недавно обсуждалась на совещании, организованном KEDAK», - подытожил Герман Вугд.

По материалам athosweblog.com.

"Православное наследие Украине на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".