Дамиан - афонский святой, который претерпел мучения за Христа 8 марта

Православные христиане 8 марта (по новому стилю) отмечают день памяти афонского святого преподобномученика Дамиана.

Святой Дамиан родился в семье благочестивых христиан. В юности выразил желание принять монашество.

Святой отправился на Святую Гору, и был пострижен в обители Филофей. Позже он покинул монастырь и присоединился к безмолвнику и подвижнику по имени Дометий. Здесь, под его руководством, Дамиан прожил три года. Живя подвижнической жизнью, он удостоился слышать голос свыше: «Дамиан, не своей только пользы должно тебе искать, но и пользы других».

Преподобномученик оставил Афон и отправился на гору Олимп, где стал проповедовать слово Божие, побуждая христиан к покаянию и добрым делам.

Однако, нашлись недоброжелатели, которые оклеветали его, называя обманщиком. Его начали преследовать.

В Киссово он основал монастырь и вместе с братией непрестанно молился. Святой удостоился дара чудотворения. К нему приходили верующие за советом и помощью.

Однажды по монастырским нуждам он отправился в селение Вулгарини. По пути его схватили агаряне и отвели к властителю ларисскому, говоря, что он возмущает христиан.

Дамиана жестоко избили, а затем, сковав шею и ноги тяжелыми цепями, бросили в темницу. Затем в течение 15 дней его непрерывно мучили, а затем пытались обольстить и ласково уговаривали отречься от Христа. Святой оставался тверд в своих убеждениях и обличал мусульманскую веру, называя их пророка лжепророком, а Христа - Богом истинным, ради Которого он готов претерпеть любые мучения. Разгневанный мучитель приказал убить его и сжечь тело.

Его схватили и отвели на казнь через повешение. Один из палачей ударил его по голове, веревка сорвалась и он сильно ударился головой. Тогда его, еще живого, бросили в огонь и сожгли, а пепел высыпали в реку Пинион.

Он принял муки за Христа 8 марта (по новому стилю) 1568 года.

"Православное наследие Украине на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".