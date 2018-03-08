8 изречений святых и старцев Святой Горы, которые важно знать православным женщинам

Международный женский день, 8 марта, как известно – праздник светский, который отмечается на государственном уровне. Мы собрали изречения святых и старцев Святой Горы, которые помогут каждой христианке лучше понять, на что следует обратить внимание в своей жизни.

1. «Вы, женщины, легче можете предать себя Богу, потому что имеете помощником свое сердце. Мужчинам сделать это труднее, потому что им мешает логика. Заперлись на засов и скрылись, а женщин сердце привело на Голгофу и ко Гробу Господню. Однако вы подвергаетесь опасности растратить его по мелочам. Вы с легкостью отдаете свое сердце ничтожным и суетным вещам, и в конце концов для Христа у вас ничего не остается. Вам недостаточно необходимой одежды, но вместе с необходимым желаете приобрести и красивое, изукрашенное, приятное. Какой-нибудь стакан понравился бы вам больше, если бы на нем был изображен цветочек. На столе – вышитая скатерть, стол и стулья ― резные и т. п. Так сердце распыляется. Не тратьте его попусту...». (Преподобный Паисий Святогорец).

2. «…женщинам (здесь – монахиням, - ред.) особенно трудно дается добродетель странничества, у них бывает очень большая привязанность к родственникам. Они начинают усердно молиться за них, но под прикрытием молитвы за близких сердцем опять прилепляются к ним. А послушание говорит нам всецело предаться Христу». (Игумен монастыря Ватопед архимандрит Ефрем (Куцу)).

3. «Говори женщинам, что они должны осознавать, как высоко почтил их Бог, сподобив стать матерями. С момента зачатия плода они носят в себе вторую жизнь. Пусть они разговаривают с младенцем, ласкают его, поглаживая свой живот. Ребенок неким таинственным образом все это чувствует. […] Святые чувства матери и ее святая жизнь освящают младенца с самого момента его зачатия. Все, что я только что сказал, надо хорошо помнить не только матерям, но и будущим отцам тоже». (Преподобный Порфирий Кавсокаливит).

4. «У женщины много любви. Но диавол отравляет эту лю бовь и превращает ее в ревность. Женщина очень любит саму себя. Наша личность сильно страдает от такой любви». (Преподобный Паисий Святогорец).

5. «Монахи не против таинства брака, не против женщин. Но Святая Гора – это место, где живут монахи-девственники, поэтому чисто из аскетических соображений женщинам туда вход воспрещен. Сегодня некоторые говорят, что у святогорцев комплекс по поводу женщин. Но разве не самым прямым доказательством того, что у нас нет такого комплекса, является то, что на Афоне женщина почитается так, как не почитается больше нигде в мире?» (Игумен монастыря Ватопед архимандрит Ефрем (Куцу)).

6. «…нужно было, чтобы женщинам было даровано первыми возвестить Воскресение, поскольку первая и древнейшая женщина направила Адама к преступлению, служа словам змия, и принесла смерть». (Преподобный Никодим Святогорец).

7. «Женщины как в обычной жизни любят тонкую работу, так и в жизни духовной стремятся к утонченной деятельности, занимаются тонкостями и дают место диаволу совершать свою тонкую работу, причинять вред. Итак не давайте своего сердца суете, но посвящайте его Богу». (Преподобный Паисий Святогорец).

8. «Тебе мужчина, следует обращаться с женщиной не как с рабыней, поскольку и она, подобно тебе, творение Божие. Господь взошёл на Крест как за тебя, так и за нее». (Святой Косма Этолийский).

"Православное наследие Украине на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".