Великая Лавра глазами паломников: вечер в афонской обители (фото)
В англоязычном блоге athosweblog Бас Кампс (Bas Kamps) продолжает делиться впечатлениями о посещении Великой лавры.
«Проходим через кухню. Мощенные булыжником камни выглядят так, будто их полировали столетиями. Сильный восторг от красоты, до дрожи», - написал Бас Кампс.
Он также опубликовал фото, сделанное из кельи, расположенной возле восточной стены.
«Обзор с четырьмя куполами; один розовый, один оранжевый и два красных. Красные образуют верхнюю часть кафоликона. Розовый - вершина часовни святого Николая. […] Часовня расположена между северной стеной и трапезной, со значком за красным занавесом», - отметил блогер.
Паломник опубликовал фотографию с таким же видом, но 100-летней давности.
«Столбы со львами заслуживают внимания. Герман посвятил специальный пост этой часовне, с той же картиной, французского фотографа Чарльза Мартеля. Красный купол кафоликоса со светодиодным куполом; 1000-летний кипарис, названный в честь основателя Великой лавры, Афанасиос, затмевает купола», - написал он.
Бас Кампс сфотографировал кафоликона с тыльной стороны, сразу после того, как солнце спряталось за кипарисом. Также он опубликовал фото француза Роджера Ле Барона, сделанное 100 лет назад.
Затем автор описал, в каких условиях живут паломники в Великой лавре.
«Как паломник, вы спите в одной большой комнате на первом этаже. Здесь много односпальных кроватей в одной комнате. Пластиковые тапочки предлагаются, как обычно. Подпирают низкий потолок большие старые балки. Мужчины готовятся к ночи. Собирают предметы первой необходимости, немного читают, болтают, проверяют смартфоны, смотрят на потолок и храпят. Кто ближе всего к выключателю, был так добр, чтоб выключил свет на ночь», - отметил блогер.
На следующее утро перед отъездом из Лавры паломник сфотографировал Святую Гору в утреннем свете.
По материалам athosweblog.com.
"Православное наследие Украине на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".